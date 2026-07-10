El Niño podría ser uno de los más intensos registrados: EUA

La NOAA advirtió que El Niño podría alcanzar una intensidad histórica este año y mantenerse hasta la primavera de 2027.

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El fenómeno meteorológico de El Niño podría convertirse este año en uno de los eventos más fuertes desde que existen registros, informó este viernes la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

El Centro de Predicción Climática de la NOAA, con sede en Miami, estimó que existe un 81 % de probabilidad de que El Niño alcance una categoría “muy fuerte” entre octubre y diciembre próximos, lo que lo colocaría entre los episodios más intensos desde 1950.

Además, el organismo indicó que hay un 97 % de probabilidad de que el fenómeno continúe hasta la primavera de 2027.

El fenómeno continuará fortaleciéndose

La NOAA señaló que El Niño mantiene una tendencia de fortalecimiento desde el aviso emitido el pasado 11 de junio, cuando anticipó una probabilidad del 63 % de que las temperaturas de la superficie del mar superaran en más de 2 grados centígrados el promedio habitual en la zona del Pacífico donde se desarrolla.

El nuevo pronóstico indica que el fenómeno se intensificará durante 2026 debido a la combinación de los modelos meteorológicos y al fuerte acoplamiento entre la circulación atmosférica y oceánica del Pacífico, factores que aumentan la confianza en su permanencia hasta inicios de 2027.

¿Qué es El Niño?

La NOAA establece la presencia de El Niño cuando las temperaturas del Pacífico ecuatorial permanecen al menos 0.5 grados centígrados por encima del promedio durante varios meses consecutivos.

Este fenómeno se caracteriza por un calentamiento anormal de las aguas del océano Pacífico y por cambios en los patrones de viento, lo que genera una mayor cizalladura vertical del viento y modifica las condiciones climáticas en distintas regiones del planeta.

Posibles efectos en Estados Unidos

Para zonas bajo influencia del fenómeno, como Estados Unidos, El Niño puede provocar periodos más secos y temperaturas invernales superiores a lo habitual.

Sin embargo, la NOAA también advirtió que podría generar lluvias intensas y posibles inundaciones en la región sur del país.

El fortalecimiento de El Niño también influye en la actividad ciclónica, ya que aumenta la posibilidad de tormentas tropicales en el océano Pacífico, pero reduce las probabilidades de formación de huracanes en el Atlántico.

Debido a estas condiciones, la Universidad Estatal de Colorado redujo recientemente su pronóstico para la temporada de huracanes, al estimar nueve tormentas con nombre, una cifra inferior a la previsión inicial de 13 y por debajo del promedio histórico.