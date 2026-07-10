Irán reporta ataques aéreos tras fin de ofensiva de EUA

Nuevos ataques aéreos no atribuidos impactaron zonas del sur de Irán tras el anuncio de Estados Unidos sobre el cierre de su ofensiva

Una serie de ataques aéreos no reivindicados contra territorio iraní volvió a aumentar las dudas sobre qué actores podrían estar detrás de las acciones militares contra la República Islámica, luego de que Estados Unidos anunciara la conclusión de su ofensiva.

Los bombardeos ocurrieron el jueves en distintas zonas del sur de Irán, mientras el gobierno iraní se preparaba para los funerales del ayatolá Alí Jamenei, quien falleció recientemente y era considerado el líder supremo del país.

Irán no señala directamente a un responsable

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han acusado oficialmente a ningún país por los ataques.

Sin embargo, un legislador lanzó una advertencia contra Emiratos Árabes Unidos, al señalarlo presuntamente por brindar apoyo a Washington durante su campaña militar contra Irán.

Los países árabes del golfo Pérsico, que han sido señalados como objetivos por Teherán desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, no habían emitido comentarios sobre los hechos al cierre de los reportes.

Continúa la disputa por el estrecho de Ormuz

Los ataques ocurrieron mientras Estados Unidos y los países del Golfo mantienen la postura de que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto para el tránsito internacional de embarcaciones.

Irán, por su parte, sostiene que la vía marítima debe quedar bajo su control exclusivo y ha planteado que los barcos deberían pagar tarifas al gobierno iraní, pese a que durante décadas ha sido considerada una ruta internacional.

Por el estrecho de Ormuz circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo, por lo que cualquier restricción en la zona representa un riesgo para el mercado energético global.

El control iraní sobre el estrecho durante el conflicto provocó una crisis energética internacional, aunque los precios del petróleo disminuyeron considerablemente después de alcanzar niveles cercanos a los 120 dólares por barril durante la guerra.

Israel, país que participó en el conflicto contra Irán, tampoco ha reconocido responsabilidad por los recientes ataques registrados en territorio iraní.

La falta de una autoría confirmada mantiene abierta la incertidumbre sobre los actores involucrados en las nuevas acciones militares contra la República Islámica.