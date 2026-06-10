El papa León XIV visita monumentos religiosos de Barcelona

El papa León XIV protagonizó este miércoles una de las jornadas más simbólicas de su visita a España al rendir homenaje a dos de los principales referentes espirituales y culturales de Cataluña: el monasterio de Montserrat y la Basílica de la Sagrada Familia.

La agenda del pontífice coincidió con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, creador del emblemático templo barcelonés, cuya obra continúa siendo una de las expresiones más reconocidas del arte sacro en el mundo.

La visita representa además el punto culminante de su gira por España, la primera realizada por un papa en 15 años, en un contexto marcado por la transformación religiosa y social que ha experimentado el país durante las últimas décadas.

Oración en Montserrat ante miles de fieles

La jornada comenzó en Montserrat, el histórico complejo religioso enclavado entre formaciones montañosas a las afueras de Barcelona.

Miles de creyentes acudieron desde temprana hora para recibir al pontífice, quien encabezó una oración en la abadía benedictina, uno de los principales centros de peregrinación de Cataluña.

El santuario es conocido por albergar la venerada imagen de la Virgen de Montserrat, también llamada la Virgen Negra, además de contar con uno de los coros infantiles más antiguos de Europa.

Durante su mensaje, León XIV destacó el papel de Montserrat como símbolo de paz, reconciliación y encuentro entre las personas. Asimismo, llamó a rechazar la confrontación verbal, las descalificaciones y la difusión de rumores, invitando a seguir valores como la misericordia, la verdad y la humildad.

La Iglesia enfrenta desafíos pendientes

La visita también se produjo en un contexto en el que la abadía de Montserrat continúa enfrentando cuestionamientos relacionados con denuncias históricas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero.

En los últimos años, diversas investigaciones han documentado casos vinculados a la institución religiosa, un tema que sigue siendo uno de los principales desafíos para la Iglesia católica en España.

Entre los asistentes al acto, sacerdotes y fieles coincidieron en la importancia de continuar impulsando procesos de verdad, reparación y acompañamiento a las víctimas.

La Sagrada Familia celebra el legado de Gaudí

Horas después, el pontífice se trasladó nuevamente a Barcelona para presidir una misa especial en la Basílica de la Sagrada Familia, considerada la obra maestra de Antoni Gaudí y uno de los monumentos más visitados del planeta.

La ceremonia conmemoró los 100 años de la muerte del arquitecto catalán, quien dedicó gran parte de su vida a la construcción del templo y convirtió el proyecto en una representación monumental de la fe cristiana.

Actualmente, la basílica recibe millones de visitantes cada año y continúa en proceso de construcción más de un siglo después de la colocación de su primera piedra.

Gaudí concibió la Sagrada Familia como una síntesis entre espiritualidad, arquitectura y naturaleza.

Sus fachadas narran episodios fundamentales de la vida de Jesucristo, mientras que el interior reproduce la sensación de caminar entre un bosque iluminado por la luz natural.

Las columnas semejan árboles gigantes que se elevan hacia las bóvedas, mientras los vitrales proyectan colores distintos según la posición del sol, creando un ambiente que cambia constantemente a lo largo del día.

Para el arquitecto, la naturaleza constituía una fuente permanente de inspiración y una manifestación directa de la creación divina, concepto que plasmó en cada detalle del edificio.

Uno de los momentos más destacados de la celebración fue la consagración oficial de la torre dedicada a Jesucristo, concluida recientemente y convertida ya en el elemento más alto del conjunto arquitectónico.

Con una altura de 172.5 metros, la estructura consolidó a la Sagrada Familia como la iglesia más alta del mundo y reforzó el carácter monumental de una obra que continúa asombrando tanto a creyentes como a visitantes de todas las nacionalidades.

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