Trump mantiene opción militar durante las conversaciones con Irán

Las fuerzas estadounidenses detuvieron durante el fin de semana sus ataques contra objetivos iraníes después de 13 noches consecutivas de operaciones

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El Gobierno de Estados Unidos aseguró que el presidente Donald Trump mantiene “todas las opciones sobre la mesa” frente a Irán, pese a la pausa temporal de los ataques y a los contactos diplomáticos que buscan evitar una nueva escalada militar.

Mike Waltz, embajador estadounidense ante Naciones Unidas, explicó que la suspensión de los bombardeos busca ofrecer un margen a las negociaciones, pero aclaró que Washington no ha renunciado a intensificar sus operaciones si Teherán rechaza un acuerdo o reanuda sus acciones contra embarcaciones y aliados de Estados Unidos.

“Lo que el presidente está haciendo ahora, como hemos visto desde el principio, es dar un poco de espacio a las conversaciones”, manifestó Waltz.

Estados Unidos e Irán mantienen una pausa temporal

Las fuerzas estadounidenses detuvieron durante el fin de semana sus ataques contra objetivos iraníes después de 13 noches consecutivas de operaciones. Irán también frenó sus represalias y condicionó la continuidad de la pausa a que Washington no retome los bombardeos.

Sin embargo, ninguno de los dos países ha anunciado un alto el fuego formal. Las fuerzas estadounidenses permanecen desplegadas en la región y continúan preparadas para responder en caso de recibir una nueva orden presidencial.

La Casa Blanca sostuvo que Trump prefiere alcanzar una salida diplomática, aunque advirtió que Irán enfrentará consecuencias si mantiene sus operaciones en el estrecho de Ormuz o dirige nuevos ataques contra bases y países aliados.

Estrecho de Ormuz concentra las negociaciones

Omán participa como mediador en las conversaciones destinadas a establecer condiciones seguras para la navegación comercial por el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte internacional de petróleo y gas.

Entre los puntos en discusión se encuentran la administración del tránsito marítimo, el programa nuclear iraní y la posibilidad de recuperar una tregua que permita avanzar hacia un acuerdo de mayor alcance.

A pesar de la pausa aérea, Estados Unidos mantiene vigente su bloqueo naval contra embarcaciones vinculadas con Irán. Esta medida continúa como uno de los principales obstáculos en las negociaciones, debido a que Teherán reclama autoridad sobre el paso de buques por la zona.

Washington descarta falta de capacidad militar

Waltz también rechazó que la suspensión de los ataques responda a una escasez de municiones y aseguró que las Fuerzas Armadas estadounidenses cuentan con los recursos necesarios para continuar la campaña en caso de que Trump decida reactivarla.

La postura de Washington mantiene abierta una doble vía: permitir que los contactos diplomáticos avancen o ampliar la ofensiva si no se alcanzan compromisos sobre la navegación, las operaciones iraníes en la región y su programa nuclear.

Mientras continúan las conversaciones, la ausencia de un acuerdo formal mantiene la incertidumbre en Oriente Medio y en los mercados energéticos, que permanecen atentos a cualquier movimiento militar alrededor del estrecho de Ormuz.