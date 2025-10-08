El papa recibió a organización que trabaja con migrantes

El papa León XIV recibió este miércoles en el Vaticano a miembros de la organización Hope Border, dedicada a la justicia y defensa de los derechos humanos en la frontera entre Estados Unidos y México.

Durante el encuentro, el pontífice afirmó que “la Iglesia no puede permanecer en silencio ante la injusticia”, según relataron los asistentes.

Dylan Corbett, director ejecutivo de Hope Border, informó en X que participaron también el obispo de El Paso, Mark Seitz, y miembros de la comunidad migrante, quienes entregaron al papa mensajes y un video de personas que temen las deportaciones masivas anunciadas por Donald Trump.

En la cuenta de la organización se citó al papa, de origen estadounidense y peruano, diciendo: “Vosotros estáis conmigo. Y yo estoy con vosotros”.

Días atrás, León XIV fue consultado sobre la polémica por el reconocimiento que el cardenal de Chicago, Blase Cupich, planea otorgar al senador demócrata Dick Durbin por su apoyo a los migrantes, pese a sus posturas a favor del aborto.

El papa pidió respeto entre las partes y enfatizó: “Quien dice estar en contra del aborto pero a favor de la pena de muerte no es realmente pro-vida. Quien dice ‘Estoy en contra del aborto, pero estoy de acuerdo con el trato inhumano a los inmigrantes en Estados Unidos’, no sé si es pro-vida”.

Comentarios