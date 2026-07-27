Afirmaron que estas rutas aéreas continúan hacia el este, con el objetivo de evitar la presencia de las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región

Inicio / Internacional / Ataques contra 67 lanchas no reducen tráfico de cocaína a EUA: WP

Los ataques perpetrados contra 67 lanchas presuntamente utilizadas para el tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico y que dejaron a más de 200 personas sin vida, no logran reducir el flujo de cocaína hacia Estados Unidos, según reveló The Washington Post.

Al citar a la Administración de Control de Drogas (DEA), el medio estadounidense mencionó que los bombardeos no han afectado la oferta ni el precio de la droga, lo que derivó en que los grupos criminales adapten sus operaciones al sustituir sus embarcaciones por unas más grandes.

Afirmaron que estas rutas aéreas continúan hacia el este, con el objetivo de evitar la presencia de las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región.

En dicho documento, aseguró que estos datos fueron revelados en una sesión privada con funcionarios del Pentágono, que los ataques no habían reducido la pureza de la droga.

Pese a las críticas, el portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, defendió la operación "Lanza del Sur", puesta en marcha en septiembre de 2025, al asegurar que ha obligado a los grupos del crimen organizado a modificar de forma constante sus métodos de operación.

La ofensiva comenzó en el mar Caribe y posteriormente se extendió al Pacífico oriental como parte de una estrategia regional enfocada en combatir el narcotráfico. Según el reporte, la operación también buscó incrementar la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, antes de que fuerzas estadounidenses lo detuvieran en Caracas y lo trasladaran a un centro de reclusión en Nueva York a inicios de enero.

Capacidad de adaptación de organizaciones criminales no representan un fracaso

Parnell sostuvo que la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales transnacionales no representa un fracaso de la estrategia estadounidense, sino una muestra de que las acciones militares están dificultando sus operaciones.

"No significa que la presión no funcione; demuestra que estamos generando una fricción constante en sus actividades", afirmó.

El informe indica que, hasta el momento, las fuerzas estadounidenses han atacado 67 embarcaciones y que las acciones han dejado un saldo de 221 personas fallecidas, de acuerdo con cifras recopiladas por diversos medios.

Sin embargo, organismos como las Naciones Unidas y agrupaciones defensoras de los Derechos Humanos han cuestionado estos operativos, al calificarlos como posibles ejecuciones extrajudiciales y denunciar que entre las víctimas habría pescadores y personas dedicadas al contrabando de combustible.

En la misma línea, Human Rights Watch advirtió sobre los riesgos de que países de América Latina participen en estas acciones y sostuvo que reducir las garantías legales no constituye una medida efectiva para enfrentar al crimen organizado.

Ataques de EUA a 'narcolanchas' han matado 13 mexicanos

Al menos 13 mexicanos habrían muerto durante bombardeos realizados por EUA contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas internacionales, según una investigación publicada por el diario Los Angeles Times.

El reportaje documenta una serie de ataques ocurridos en 2026 contra embarcaciones que, de acuerdo con autoridades estadounidenses, estaban relacionadas con actividades de abastecimiento para organizaciones del narcotráfico.