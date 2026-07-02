Estas consagraciones habían planteado una crisis para León XIV porque el papa estadounidense había hecho hincapié en la unidad en la institución

Inicio / Internacional / El Vaticano va contra tradicionalistas al excomulgar a obispos

El Vaticano respondió este jueves al grupo tradicionalista que desafió la solicitud del papa León XIV al consagrar a cuatro obispos sin su consentimiento.

La Congregación para la Doctrina de la Fe decidió excomulgar a los obispos y sacerdotes pertenecientes a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), al advertir a sus fieles que ellos también enfrentan las sanciones más severas de la Iglesia católica.

Celebra la antigua misa en latín y se opone a las reformas modernizadoras de la Iglesia católica, que considera plagada de herejías y errores.

Durante una misa de cinco horas, la FSSPX consagró a cuatro nuevos obispos en abierto desafío a León, quien había instalado a la fraternidad a posponer el acto en aras de la unidad de la Iglesia.

Estas consagraciones habían planteado una crisis para León XIV porque el papa estadounidense había hecho hincapié en la unidad en la institución.

En este evento asistieron alrededor de 15,500 personas acompañadas de sus hijos, una señal de que la Fraternidad tiene muchos partidarios que llegaron de todo el mundo sabiendo perfectamente que estaban desafiando a Roma.

El Vaticano califica consagraciones como 'acto cismático'

En un decreto, el Vaticano también calificó las consagraciones como un “acto cismático” y declaró que la propia fraternidad había creado un cisma, o una ruptura intencional con la Iglesia católica.

El Vaticano ya había descrito la “adhesión” a la FSSPX como la que incluye a aquellos fieles que comparten el cisma al poner su lealtad a la fraternidad por delante del papa, ya quienes participan exclusivamente en misas del grupo.

Las sanciones fueron particularmente duras y revirtieron las concesiones que el Vaticano había otorgado a la FSSPX en los últimos años como parte de su acercamiento para volver a llevar al grupo bajo el ala de Roma.

Tradicionalistas desafían a León XIV al realizar consagraciones

Un grupo de católicos tradicionalistas desafió directamente al papa León XIV al consagrar a cuatro obispos sin su consentimiento.

De acuerdo con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, la ruptura con la Iglesia era necesaria para defender la fe católica, por lo que continuó con la ceremonia de cinco horas en su seminario en Écône, Suiza.