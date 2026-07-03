Papa León XIV recibe la Medalla de la Libertad 2026

La entrega de la Liberty Medal cobra especial relevancia debido a que León XIV es el primer papa nacido en Estados Unidos en recibir este galardón

El papa León XIV recibió la Medalla de la Libertad 2026, uno de los reconocimientos civiles más relevantes de Estados Unidos, durante una ceremonia organizada por el National Constitution Center en Filadelfia, en el marco de la conmemoración por los 250 años de la independencia estadounidense.

El pontífice aceptó la distinción mediante un mensaje transmitido desde el Vaticano, donde agradeció el reconocimiento y aprovechó la ocasión para enviar un llamado a renovar los principios de libertad, dignidad humana, justicia y unidad.

Un reconocimiento histórico para el primer papa estadounidense

La entrega de la Liberty Medal cobra especial relevancia debido a que León XIV es el primer papa nacido en Estados Unidos en recibir este galardón, el cual distingue a figuras internacionales que han contribuido a la defensa de la libertad y los derechos humanos.

El National Constitution Center destacó la labor del pontífice en favor de la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la promoción de la dignidad de las personas, valores vinculados con los principios fundacionales de Estados Unidos.

Durante su mensaje, el papa subrayó que la grandeza de una nación no debe medirse únicamente por su poder económico, político o militar, sino por su capacidad para proteger la vida, respetar la dignidad humana y atender a los sectores más vulnerables.

León XIV también hizo referencia al papel histórico de los migrantes en la construcción de Estados Unidos, al recordar que el país ha sido visto durante generaciones como un lugar de oportunidades para personas provenientes de distintas partes del mundo.

Su mensaje fue interpretado como un llamado a mirar los ideales de libertad e igualdad no solo como parte del pasado, sino como compromisos vigentes frente a los retos actuales.

Una ceremonia ligada al aniversario de Estados Unidos

La ceremonia se realizó en Filadelfia, ciudad con un fuerte peso simbólico para la historia estadounidense, al ser uno de los puntos clave en el origen de la Declaración de Independencia de 1776.

La Medalla de la Libertad 2026 fue entregada en vísperas del aniversario número 250 de ese acontecimiento, lo que dio al reconocimiento un tono histórico y político más amplio.

Con este premio, León XIV suma un nuevo gesto de relevancia internacional a su pontificado, colocando en el centro de su mensaje temas como la libertad religiosa, la migración, la defensa de la vida, la justicia social y la responsabilidad moral de las naciones.