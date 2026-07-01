Tradicionalistas desafían a León XIV al realizar consagraciones

Según el derecho canónico, el mero acto de consagrar a un obispo sin mandato papal conlleva la sanción más severa en la Iglesia católica

Un grupo de católicos tradicionalistas desafió directamente al papa León XIV al consagrar a cuatro obispos sin su consentimiento.

De acuerdo con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, la ruptura con la Iglesia era necesaria para defender la fe católica, por lo que continuó con la ceremonia de cinco horas en su seminario en Écône, Suiza.

Este grupo se opone a las reformas modernizadoras de la Iglesia católica, por lo que omitieron la última petición del pontífice para que se cancelara.

Consagrar obispos sin su aprobación es un 'pecado de extrema gravedad': Papa León XIV

Esta consagración se efectuó a pesar de que el papa León XIV advirtió que realizarla sin su aprobación equivale a un “pecado de extrema gravedad”.

Las campanas repicaron por el valle montañoso alpino envuelto en niebla mientras cientos de sacerdotes caminaban de dos en dos hacia el altar bajo una carpa para iniciar el servicio y luego nuevamente al final.

Alrededor de 16,500 fieles asistieron en un campo bajo un aguacero junto a sus hijos, que eran demasiado numerosos para que los organizadores los contaran.

La misa fue transmitida en directo por el canal de YouTube de la fraternidad, con explicaciones simultáneas en varios idiomas.

Estas consagraciones suponen una gran crisis para el pontífice, quien ha priorizado la unidad de la Iglesia y sanar las tensiones con los tradicionalistas que se agravaron durante el pontificado del papa Francisco.

¿Cuáles son las repercusiones tras desobedecer la petición de León XIV?

Según el derecho canónico, el mero acto de consagrar a un obispo sin mandato papal conlleva la sanción más severa en la Iglesia católica: la excomunión automática para los cuatro nuevos obispos y para el obispo que administra el rito.

También equivale a un acto cismático, o una ruptura intencional de la unidad de la Iglesia católica.

El arzobispo francés Marcel Lefebvre fundó la fraternidad en oposición a las reformas modernizadoras del Concilio Vaticano II.

La SSPX ha acusado a la Iglesia de estar plagada de herejías y errores, e insiste en que solo ella sostiene la verdadera fe de Cristo. Ha justificado las consagraciones, citando un “estado de necesidad” para atender a sus fieles.

De acuerdo con el reverendo Davide Pagliarani, afirmó que las consagraciones son necesarias para la salvación de las almas, pero también insistió en que servían a León y a la Iglesia.