OMS alerta por ataques a instalaciones nucleares en Irán e Israel

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que los recientes ataques contra instalaciones nucleares en Irán e Israel marcan una fase “peligrosa” en el conflicto, debido al riesgo que representan para la salud pública y el medio ambiente.

Los bombardeos impactaron el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz, en Irán, así como la ciudad de Dimona, donde se ubica la principal instalación nuclear israelí.

Llamado urgente a la contención

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo un llamado a las partes involucradas a evitar una escalada mayor.

“Los ataques dirigidos contra instalaciones nucleares suponen una amenaza creciente para la salud pública y la seguridad ambiental”, señaló.

Asimismo, pidió “ejercer la máxima contención militar” para prevenir incidentes que puedan tener consecuencias graves a nivel regional o global.

De acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), hasta el momento no se han detectado niveles de radiación anormales tras los ataques registrados en ambos países.

Sin embargo, la OMS subrayó que el riesgo persiste, especialmente si continúan las hostilidades cerca de infraestructuras nucleares sensibles.

El organismo internacional insistió en que la prioridad debe ser la protección de la población civil y la reducción de tensiones.

“Los líderes deben priorizar la desescalada”, reiteró Tedros, al advertir que cualquier incidente nuclear podría tener impactos devastadores más allá de las zonas en conflicto.

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