Enfrentamientos sacuden marcha contra presidente de Bolivia

La policía de Bolivia dispersó con gases lacrimógenos una multitudinaria marcha de sindicalistas, campesinos e indígenas que intentó avanzar hacia la plaza central de La Paz, donde se encuentran el Palacio de Gobierno y el Congreso, en medio de una crisis social que suma más de un mes de protestas contra el presidente Rodrigo Paz.

Los manifestantes llegaron desde El Alto hasta el centro político del país para exigir la renuncia del mandatario, mientras los bloqueos carreteros continúan provocando desabastecimiento de combustible, alimentos, oxígeno medicinal y otros productos básicos en distintas regiones.

Marcha deriva en enfrentamientos en La Paz

La tensión aumentó cuando grupos de manifestantes intentaron ingresar a la zona de la Plaza Murillo lanzando piedras y dinamita, lo que provocó la intervención policial para impedir el avance hacia la sede del poder político boliviano.

Tras el uso de gases lacrimógenos, las calles cercanas al centro de La Paz recuperaron parcialmente la calma, aunque el episodio volvió a mostrar el nivel de desgaste entre el gobierno y los sectores movilizados.

Antes de los enfrentamientos, el dirigente campesino Vicente Salazar advirtió que el reclamo ya se había convertido en una exigencia directa contra el presidente.

“Es el clamor del pueblo; al presidente le quedan dos caminos: la renuncia voluntaria o la convulsión”, dijo Salazar.

Horas después de la marcha, la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari denunció que Salazar había sido detenido por la policía y exigió su liberación.

Sin embargo, el ministro de Trabajo, Williams Bascopé, negó la versión y aseguró que el dirigente se encontraba en libertad. Hasta el momento, Salazar no ha realizado declaraciones públicas tras la jornada de protestas.

Protestas cumplen 40 días y afectan el abastecimiento

Las movilizaciones contra el gobierno de Rodrigo Paz cumplen 40 días y han tenido como principal medida de presión los bloqueos carreteros en varias regiones del país.

Los cortes de ruta han golpeado especialmente a La Paz y El Alto, donde se reporta escasez de oxígeno medicinal, alimentos, combustibles y otros productos esenciales.

De acuerdo con el reporte de la Defensoría del Pueblo, en el periodo comprendido desde inicios de mayo hasta el 2 de junio se han registrado 10 personas fallecidas en medio de la crisis.

Los bloqueos se han extendido a seis de las nueve regiones del país, aunque en los últimos días se redujeron de 95 a 80 puntos, según la Administradora Boliviana de Caminos.

Sindicatos exigen salarios, combustibles y liberación de dirigentes

Entre las demandas de los sectores movilizados se encuentran mejoras salariales, garantías sobre la calidad de la gasolina y el cese de detenciones contra dirigentes sociales.

La protesta del miércoles también fue reforzada por indígenas quechuas de Potosí, campesinos de Cochabamba y sectores afines al expresidente Evo Morales, a quien el gobierno acusa de alentar parte de las movilizaciones.

Desde el Chapare, Morales expresó su apoyo a sindicatos cocaleros y campesinos durante una concentración denominada “Para salvar Bolivia”, donde desafió a Paz a acudir a esa región para discutir los reclamos sociales.

“Que venga. No solo vamos a hablar de reivindicaciones, vamos a enseñar cómo se gobierna”, afirmó Morales.

En medio de la crisis, Rodrigo Paz tomó juramento a Erick Sanjinés como nuevo ministro de Educación, tras la renuncia de Beatriz García durante las protestas.

El nuevo funcionario prometió profundizar el diálogo con los maestros públicos, uno de los sectores que participa en las movilizaciones.

Además, Paz firmó un acuerdo con el alcalde de El Alto, Eliser Roca, para la construcción de carreteras y otras obras, mientras acusó la presencia de grupos externos que, según dijo, buscan imponer una agenda política.

El mandatario señaló que algunos sectores “quieren imponer una visión política que solo satisface los intereses tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha”, sin identificarlos directamente.

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