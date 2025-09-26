Cerrar X
Acusan a 39 personas por masacre de 17 presos en Ecuador

Suman más de 600 presos asesinados dentro de las cárceles desde 2020, a causa de los enfrentamientos entre bandas criminales

  26
  Septiembre
    2025

La Fiscalía de Ecuador formuló cargos contra 39 personas por su presunta participación en el asesinato de 17 reclusos de la provincia costera de Esmeraldas.

Autoridades constataron que algunos de las víctimas pertenecían a Grupos de la Delincuencia Organizadas, mismas que fueron catalogadas como "terroristas" por el presidente Daniel Noboa.

Previo a este crimen, se registró que una riña entre presos dejaron sin vida a otros 14 internos. La policía atribuyó la matanza a una facción de "Los Lobos" llamada "Sao Box", que buscó atacar a otra división del mismo grupo. 

Hace unos días, también hombres armados abrieron fuego contra el director de una prisión en la provoncia de Guayas, quién resultó ileso.

En enero de 2024, el mandatario declaró el "conflicto armado interno" con la intención de combatir la violencia y la inseguridad.

El organismo internacional conminó a inicios de año a Ecuador "a adoptar medidas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas bajo su custodia, a investigar todos los hechos, a identificar y sancionar a los responsables y, a prevenir su repetición".

Se presume que ya son más de 600 presos asesinados dentro de las cárceles desde 2020.


