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Internacional

Israel y Líbano inician primeras negociaciones en 30 años

Las conversaciones tienen lugar tras seis semanas de enfrentamientos entre Hezbolá e Israel en territorio libanés, donde más de 2,000 personas murieron

  • 14
  • Abril
    2026

Israel y Líbano iniciaron este martes con las negociaciones directas para poner fin a los ataques e incursiones israelíes en Washington D.C., Estados Unidos.

En presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, se reunieron para establecer as primeras conversaciones directas en más de 30 años.

Rubio califica reunión como oportunidad histórica 

Al iniciar el encuentro, Rubio calificó la reunión de "oportunidad histórica" y afirmó que no solo se trata de abordar un posible alto el fuego sino "una solución permanente a 20 o 30 años de influencia de Hezbolá."

"Todas las complejidades de este asunto no se van a resolver en las próximas seis horas, pero podemos empezar a avanzar y crear el marco en el que algo pueda suceder, algo muy positivo", agregó el jefe de la diplomacia estadounidense."

Las conversaciones tienen lugar tras seis semanas de enfrentamientos entre Hezbolá e Israel en territorio libanés, donde más de 2,000 personas murieron y más de un millón se vieron obligadas a desplazarse a causa de las incursiones desplegadas desde el pasado 2 de marzo.

Pese al alto el fuego acordado la semana pasada entre Estados Unidos, Israel e Irán, el primer ministro Benjamín Netanyahu, se ha negado a incluir al Líbano en ese pacto.

Beirut, por su parte, se ha desmarcado de las negociaciones que la administración de Donald Trump y la República Islámica mantienen para poner fin al conflicto, con el objetivo de preservar una posición independiente.

Las negociaciones podrían verse abocadas al fracaso debido a las profundas discrepancias entre ambas delegaciones.

 

 

 


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