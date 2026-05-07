Ayudarán a simplificar trámites a pequeños negocios de NL

Con el objetivo de facilitar la operación y formalización de pequeños comercios en Nuevo León, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Monterrey y la diputada local del PAN, Itzel Castillo, presentaron una iniciativa para simplificar los trámites que actualmente enfrentan las micro y pequeñas empresas para abrir o regularizar sus negocios.

La propuesta contempla reformas a la Ley de Desarrollo Urbano estatal y a reglamentos municipales en materia de licencias, a fin de otorgar un trato especial a negocios de bajo impacto, como tiendas, papelerías, cafeterías y estéticas.

La diputada Itzel Castillo señaló que buscan reducir procesos “largos, costosos y desproporcionados” que frenan a los emprendedores y limitan la generación de empleo en las colonias.

Además, Catalina Domínguez Estrada, presidenta de la Canacope Monterrey, explicó que la iniciativa surgió tras meses de trabajo conjunto con el sector comercial y busca eliminar trabas que afectan principalmente a negocios familiares.

“Lo que estamos planteando es una cláusula necesaria que diga que a los emprendedores que apenas inician, o bien, cuenten con un negocio en su propio domicilio particular, se les permita operar y no se les detenga el resto de los permisos”, expresó la dirigente empresarial.

Las mipymes representan más del 99% de los negocios y generan alrededor del 70% de los empleos formales en el país, según datos del Inegi.

En ese contexto, Castillo indicó que la llamada iniciativa “Tiendita de la Esquina” contempla modificaciones a los artículos 66, 69 y 77 bis de la ley, además de un periodo de 180 días para adecuar reglamentos municipales y hacer efectiva la simplificación de trámites.

Comentarios