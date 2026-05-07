Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nl_itzel_castillo_b66c557e87
Finanzas

Ayudarán a simplificar trámites a pequeños negocios de NL

Con la iniciativa 'Tiendita de la Esquina' se busca simplificar los trámites que enfrentan las micro y pequeñas empresas para abrir o regularizar sus negocios

  • 07
  • Mayo
    2026

Con el objetivo de facilitar la operación y formalización de pequeños comercios en Nuevo León, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Monterrey y la diputada local del PAN, Itzel Castillo, presentaron una iniciativa para simplificar los trámites que actualmente enfrentan las micro y pequeñas empresas para abrir o regularizar sus negocios.

La propuesta contempla reformas a la Ley de Desarrollo Urbano estatal y a reglamentos municipales en materia de licencias, a fin de otorgar un trato especial a negocios de bajo impacto, como tiendas, papelerías, cafeterías y estéticas. 

La diputada Itzel Castillo señaló que buscan reducir procesos “largos, costosos y desproporcionados” que frenan a los emprendedores y limitan la generación de empleo en las colonias.

Además, Catalina Domínguez Estrada, presidenta de la Canacope Monterrey, explicó que la iniciativa surgió tras meses de trabajo conjunto con el sector comercial y busca eliminar trabas que afectan principalmente a negocios familiares. 

“Lo que estamos planteando es una cláusula necesaria que diga que a los emprendedores que apenas inician, o bien, cuenten con un negocio en su propio domicilio particular, se les permita operar y no se les detenga el resto de los permisos”, expresó la dirigente empresarial.

Las mipymes representan más del 99% de los negocios y generan alrededor del 70% de los empleos formales en el país, según datos del Inegi. 

En ese contexto, Castillo indicó que la llamada iniciativa “Tiendita de la Esquina” contempla modificaciones a los artículos 66, 69 y 77 bis de la ley, además de un periodo de 180 días para adecuar reglamentos municipales y hacer efectiva la simplificación de trámites.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

2_IMG_9349_b11adb880b
Fortalece inclusión crecimiento económico con emprendedores
Reunion_30_de_abril_de_2026_a_db95242d9a
Nuevo León avanza con 'Nuevo León Cumple' y certeza empresarial
innova_fest_ofrecera_17_millones_para_impulsar_innovacion_444ff92c49
InnovaFest ofrecerá $17 millones en proyectos de emprendedores
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_08_at_8_46_59_PM_1_6b87f27cbd
FGR asegura 184,000 litros de huachicol en Santa Catarina
Tierra_de_Fuego_6b841ce8cf
Funcionarios argentinos cuestionan el origen del hantavirus
magnicharters_suspende_vuelos_programados_por_semanas_81e39578b3
México coordina apoyo a afectados por suspensión de Magnicharters
publicidad

Más Vistas

nl_presa_leon_5eb3f2a3d0
'Ruge' la Presa León: comenzará a dar agua a Nuevo León en junio
choque_san_pedro_ab11e58ae4
Salen de fiesta y chocan contra luminaria en San Pedro
Whats_App_Image_2026_05_06_at_6_25_36_PM_029dcf8ac4
Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo
publicidad
×