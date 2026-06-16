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Finanzas

‘Tumban’ cambios fiscales ganancias de aseguradoras

Ante las modificaciones en la acreditación del IVA para 2026, las compañías pequeñas son las que enfrentan mayores presiones

  • 16
  • Junio
    2026

Las aseguradoras en México enfrentaron un primer trimestre complicado a raíz de los cambios fiscales aplicados este año.

Y es que este sector enfrentó complicaciones ante los efectos de la reforma relacionada con la acreditación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), reveló la agencia Fitch Ratings en un reporte reciente.

En el desglose explica que durante los primeros tres meses del año, las utilidades del sector asegurador alcanzaron $23,766 millones de pesos, una caída de 6.4% respecto al mismo periodo de 2025, cuando registraron ganancias por $25,385 millones de pesos.

A detalle, dijo que el desempeño financiero de la industria presentó un deterioro, atribuible principalmente al impacto en la siniestralidad derivado de la reforma fiscal del IVA en los ramos de accidentes y enfermedades y autos, cuyos índices de siniestralidad cerraron en 72.5% y 63.3%, respectivamente, lo que representa un incremento de 5.8 y 3.2 puntos porcentuales respecto al primer trimestre de 2025.

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Explicó que los cambios en el esquema de acreditación del IVA continúan afectando a la industria aseguradora, especialmente a las compañías de menor tamaño.

Como referencia, cabe mencionar que hasta el cierre del primer trimestre de 2026, el mercado asegurador mexicano se encuentra integrado por 113 compañías de seguros y fianzas con licencia para operar en México. 

Fitch Ratings reconoció que el sector absorbió el impacto del IVA en los resultados al cierre de 2025 (…); sin embargo, apuntó: “Las compañías de menor tamaño o de reciente creación que operen exclusivamente en los ramos de accidentes y enfermedades o de autos podrían enfrentar presiones sobre su capital”.

Cambios al cobro del IVA

En la Ley de Ingresos de la Federación 2026 (LIF 2026) se incorporó una modificación que afectó directamente al sector asegurador. 

La disposición establece que las compañías ya no podrán acreditar el IVA sobre bienes y servicios relacionados con reclamaciones cuando la indemnización implique la reparación o sustitución por parte de terceros, lo cual era una práctica común que realizaban las empresas de este sector.

La medida también ha tenido repercusiones para los usuarios, ya que el costo adicional generado por el IVA termina trasladándose al precio final de las pólizas.

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El Horizonte publicó en días recientes que, además de la inflación, la determinación de ya no permitir la deducción del IVA de pagos a terceros por parte de los seguros a partir de 2026 ya estaba ‘pegando’ a los usuarios de este servicio, pues el precio de las pólizas se disparó de manera significativa.

De acuerdo con lo documentado, los aumentos varían y pueden ir desde un 10% y hasta un 40%, dependiendo del tipo de seguro, cobertura, edad de solicitantes y otros factores.


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