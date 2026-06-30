Entra en vigor pacto comercial entre la UE y EUA

El acuerdo comercial elimina aranceles para bienes industriales estadounidenses y fija un gravamen del 15% a la mayoría de las importaciones de la UE hasta 2029

Este miércoles (tiempo local de Europa) entró en vigor el pacto comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, el cual permite a Washington exportar sus bienes industriales libres de aranceles, a cambio de aplicar un gravamen del 15% a la mayoría de las importaciones de productos europeos.

El acuerdo comenzó a aplicarse casi un año después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pactara sus términos con el presidente estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de evitar el arancel del 25% que el mandatario republicano había amenazado con imponer al inicio de su guerra comercial.

Parlamento Europeo retrasó la entrada en vigor del acuerdo

Durante este periodo, el Parlamento Europeo (PE) bloqueó en dos ocasiones la implementación del pacto. La primera ocurrió en enero, tras las amenazas arancelarias de Trump contra los países europeos que enviaron efectivos militares a Groenlandia en medio de la disputa territorial por la isla.

La segunda suspensión se produjo en febrero, luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos declarara ilegales los aranceles globales impuestos unilateralmente por el mandatario estadounidense a más de un centenar de países.

Finalmente, la Eurocámara dio luz verde al acuerdo después de negociar una serie de salvaguardias con los Estados miembros para permitir la suspensión inmediata del pacto en caso de incumplimiento por parte de Washington.

UE podrá suspender el acuerdo si EUA incumple

El acuerdo entró en vigor apenas unos días antes del ultimátum del 4 de julio fijado por Trump para evitar la imposición de nuevos aranceles a la Unión Europea, fecha que coincide con el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

"Continuaremos trabajando ahora con Estados Unidos para asegurarnos de que todos los compromisos del acuerdo del pasado mes de agosto se implementen fielmente y en su totalidad", afirmó el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill, un día antes de la entrada en vigor del tratado.

Bruselas podrá suspender la aplicación del acuerdo si Washington incumple los compromisos adquiridos, si las preferencias arancelarias generan un incremento de las importaciones estadounidenses que cause graves daños a la industria europea o si el Gobierno estadounidense no reduce al 15% los aranceles sobre el acero y el aluminio.

La Unión Europea y Estados Unidos acordaron que el tratado permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2029, año en que concluirá el segundo mandato presidencial de Donald Trump, aunque la Comisión Europea podrá proponer una prórroga si considera conveniente mantener el acuerdo.