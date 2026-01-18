Entra en vigor Acuerdo relativo a la Diversidad Biológica Marina

La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que entró en vigor el Acuerdo relativo a la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional.

Este primer instrumento internacional tiene la finalidad de asegurar la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina en dos terceras partes del océano.

A través de redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores compartió una imagen de dicho documento en donde la Secretaría General de las Naciones Unidas aprobó el acuerdo firmado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

📸Hoy entró en vigor el Acuerdo relativo a la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional, 1er instrumento internacional jurídicamente vinculante para la conservación y uso sostenible de 2/3 partes del océano, que procura la gobernanza… pic.twitter.com/ZpIAnmdqRT — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 17, 2026

En dicha publicación, la cancillería mencionó que México fue un factor importante en el pacto ambiental.

"¡México fue un actor clave para lograr este Acuerdo que hoy cuenta ya con 83 Estados Partes!"

Acuerdo busca desarrollo sustentable

De acuerdo con las Naciones Unidas, este acuerdo se adoptó en la conferencia del mismo nombre en junio del 2023, donde se celebró el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Este acuerdo abarca cuatro ejes principales:

Recursos genéticos marinos, incluida la participación justa y equitativa en los beneficios.

marinos, incluida la participación justa y equitativa en los beneficios. Medidas como mecanismos de gestión basados en áreas, incluidas las áreas marinas protegidas.

basados en áreas, incluidas las áreas marinas protegidas. Evaluaciones de impacto ambiental.

de impacto ambiental. Creación de capacidad y transferencia de tecnología marina.

Según las Naciones Unidas, este pacto cuenta con un Mecanismo de Intercambio de Información y una secretaría, así como un mecanismo para financiar investigaciones, conservación y análisis de la diversidad biológica.

