Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Acuerdo_relativo_Diversidad_Biologica_e5445d90bb
Nacional

Entra en vigor Acuerdo relativo a la Diversidad Biológica Marina

Luego de pasar 120 días tras la firma del acuerdo, se depositó el 60° instrumento de ratificación, aceptación o adhesión para el cuidado biológico marino

  • 18
  • Enero
    2026

La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que entró en vigor el Acuerdo relativo a la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional.

Este primer instrumento internacional tiene la finalidad de asegurar la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina en dos terceras partes del océano.

Acuerdo-relativo-Diversidad-Biológica.jpg

A través de redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores compartió una imagen de dicho documento en donde la Secretaría General de las Naciones Unidas aprobó el acuerdo firmado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En dicha publicación, la cancillería mencionó que México fue un factor importante en el pacto ambiental.

"¡México fue un actor clave para lograr este Acuerdo que hoy cuenta ya con 83 Estados Partes!"

Acuerdo busca desarrollo sustentable

De acuerdo con las Naciones Unidas, este acuerdo se adoptó en la conferencia del mismo nombre en junio del 2023, donde se celebró el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Acuerdo-relativo-Diversidad-Biológica.jpg

Este acuerdo abarca cuatro ejes principales:

  • Recursos genéticos marinos, incluida la participación justa y equitativa en los beneficios.
  • Medidas como mecanismos de gestión basados en áreas, incluidas las áreas marinas protegidas.
  • Evaluaciones de impacto ambiental.
  • Creación de capacidad y transferencia de tecnología marina.

Según las Naciones Unidas, este pacto cuenta con  un Mecanismo de Intercambio de Información y una secretaría, así como un mecanismo para financiar investigaciones, conservación y análisis de la diversidad biológica.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G_H_Ge3j_Xg_A_Aa_Siz_8c3ee4f5a1
SRE niega que Trump pida destituir a gobernadores
proyecto_presa_la_boca_2026_f940fa88bf
Santiago inicia proyecto para la protección de peces
Sheinbaum_Trump_ca8411791f
Sheinbaum y Trump acuerdan reforzar seguridad tras llamada
publicidad

Últimas Noticias

seleccion_mexicana_lugar_16_fifa_d7252b1eb4
Baja México al puesto 16 en el Ranking Mundial FIFA 2026
G_Csv_Wv_Wk_AE_5_IGI_128a878c02
Detienen a 'El Mantecas' en operativo federal en Sinaloa
EH_CONTEXTO_2026_01_19_T122143_998_f47b69a26f
Francia rechaza por ahora el Consejo de Paz de Trump
publicidad

Más Vistas

Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
EH_DOS_FOTOS_2026_01_17_T093925_741_a94894a5ee
Bruno Mars debuta en Roblox con concierto virtual
nacional_avion_eua_toluca_321bd6c0c1
Avión de EUA aterriza en Toluca; 'fue acción coordinada', señalan
publicidad
×