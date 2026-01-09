Podcast
Deportes

Llega el fuera de lugar semiautomático a la Liga MX

El fuera de juego semiautomático entra en vigor en todos los partidos del Clausura 2026 como apoyo al VAR para reducir errores y polémicas

  • 09
  • Enero
    2026

La Liga MX hizo oficial la implementación del fuera de juego semiautomático a partir del torneo Clausura 2026, una medida que representa uno de los avances tecnológicos más importantes en la historia del arbitraje del fútbol mexicano.

La herramienta será utilizada en todos los partidos del campeonato y funcionará como apoyo directo al VAR exclusivamente en jugadas de posición adelantada.

Tras pruebas, llega la aprobación oficial

Luego de un periodo de pruebas durante el torneo anterior, la Comisión de Árbitros de la FMF dio luz verde al uso del Sistema Semiautomático del Fuera de Lugar (SAOT), bajo los mismos criterios que se aplican en ligas de élite como la Premier League y competiciones organizadas por la FIFA.

Con esta decisión, la Liga MX se convierte en la primera liga del continente americano en adoptar esta tecnología de manera integral y certificada.

propone-wolverhampton-eliminar-el-var-en-la-premier-league.jpg

Estadios equipados con tecnología de punta

Cada estadio del futbol mexicano fue equipado con 28 cámaras de alta precisión, diseñadas para captar en tiempo real los movimientos de los jugadores y el balón.

Esta infraestructura permite reconstruir las jugadas en modelos tridimensionales que facilitan el análisis arbitral.

La tecnología es operada por Genius Sports, proveedor certificado por FIFA, mientras que MEDIAPRO continuará a cargo de la producción y operación del VAR.

arbitros-decisiones-var-sonido-estadios.jpg

Decisiones más rápidas y precisas

El sistema identifica automáticamente la posición del atacante y del penúltimo defensor en el momento exacto del pase, generando una animación 3D que sirve como respaldo visual para el VAR.

Aunque el proceso es automatizado, la decisión final sigue en manos de los árbitros, manteniendo el criterio humano en acciones interpretativas.

Un paso hacia un arbitraje más confiable

Por su parte, autoridades de la Liga MX destacaron que el objetivo es reducir errores, agilizar revisiones y ofrecer mayor transparencia, en respuesta a las constantes polémicas arbitrales de torneos recientes.

Cabe señalar que el SAOT no reemplaza al VAR ni se utilizará para penales o tarjetas; su aplicación se limita exclusivamente al fuera de lugar y forma parte del proceso de modernización del fútbol mexicano.


