Epstein mencionó a Trump en correos privados, según documentos

Jeffrey Epstein, el financiero convicto por tráfico sexual de menores, mencionó varias veces a Donald Trump en correos electrónicos privados intercambiados con sus allegados durante los últimos 15 años, según documentos difundidos este miércoles por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

En los mensajes, enviados a Ghislaine Maxwell, su antigua pareja y cómplice, y al periodista Michael Wolff, Epstein aseguró que el entonces magnate inmobiliario “sabía de las chicas” y que pasó horas con una mujer identificada como víctima de trata.

Los correos, obtenidos tras una orden judicial a los herederos de Epstein, fueron publicados en medio de una fuerte polémica política en Washington.

“Trump sabía de las chicas”, escribió Epstein en 2019

Uno de los correos más reveladores fue enviado en enero de 2019, pocos meses antes de la muerte del financiero en prisión.

En él, Epstein escribió a Wolff que el presidente “por supuesto sabía sobre las chicas, dado que le dijo a Ghislaine que parara”, en referencia a los presuntos reclutamientos de jóvenes dentro de su círculo social.

Otro mensaje, fechado en 2011 y dirigido a Maxwell, hace referencia a una víctima cuyo nombre fue eliminado por motivos de privacidad.

“Quiero que te des cuenta de que el perro que aún no ha ladrado es Trump”, escribió Epstein, insinuando que el entonces empresario había evitado hablar de sus encuentros con la joven.

En un tercer intercambio, de 2015, durante la campaña presidencial de Trump, Epstein consultó a Wolff cómo debería reaccionar el magnate si le preguntaban por su relación con él.

“Si tuviéramos que prepararle una respuesta, ¿cuál crees que debería ser?”, preguntó Epstein.

Wolff respondió que era mejor “dejarle que se ahorque solo”, sugiriendo que cualquier negación pública podría volverse en su contra.

La Casa Blanca rechaza las acusaciones

En respuesta, la Casa Blanca negó cualquier implicación del presidente con los crímenes del fallecido financiero.

La portavoz Karoline Leavitt identificó a la víctima mencionada como Virginia Giuffre, quien falleció en abril pasado en Australia, y recordó que Trump expulsó a Epstein de Mar-a-Lago hace décadas por acosar a empleadas.

“Estas historias no son más que intentos malintencionados de distraer de los logros históricos del presidente”, señaló Leavitt.

Comentarios