Cerrar X
trump_eipstein_3c364bd6a3
Internacional

Epstein mencionó a Trump en correos privados, según documentos

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó correos inéditos de Jeffrey Epstein donde se menciona a Donald Trump

  • 12
  • Noviembre
    2025

Jeffrey Epstein, el financiero convicto por tráfico sexual de menores, mencionó varias veces a Donald Trump en correos electrónicos privados intercambiados con sus allegados durante los últimos 15 años, según documentos difundidos este miércoles por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

En los mensajes, enviados a Ghislaine Maxwell, su antigua pareja y cómplice, y al periodista Michael Wolff, Epstein aseguró que el entonces magnate inmobiliario “sabía de las chicas” y que pasó horas con una mujer identificada como víctima de trata.

Los correos, obtenidos tras una orden judicial a los herederos de Epstein, fueron publicados en medio de una fuerte polémica política en Washington.

“Trump sabía de las chicas”, escribió Epstein en 2019

Uno de los correos más reveladores fue enviado en enero de 2019, pocos meses antes de la muerte del financiero en prisión.

En él, Epstein escribió a Wolff que el presidente “por supuesto sabía sobre las chicas, dado que le dijo a Ghislaine que parara”, en referencia a los presuntos reclutamientos de jóvenes dentro de su círculo social.

G5jy9b_XQAAe5oK.jpeg

Otro mensaje, fechado en 2011 y dirigido a Maxwell, hace referencia a una víctima cuyo nombre fue eliminado por motivos de privacidad.

G5jy9b-XIAAzhyX.jpeg

“Quiero que te des cuenta de que el perro que aún no ha ladrado es Trump”, escribió Epstein, insinuando que el entonces empresario había evitado hablar de sus encuentros con la joven.

En un tercer intercambio, de 2015, durante la campaña presidencial de Trump, Epstein consultó a Wolff cómo debería reaccionar el magnate si le preguntaban por su relación con él.

“Si tuviéramos que prepararle una respuesta, ¿cuál crees que debería ser?”, preguntó Epstein.
Wolff respondió que era mejor “dejarle que se ahorque solo”, sugiriendo que cualquier negación pública podría volverse en su contra.

G5jy9b7XMAAjGJM.jpeg

La Casa Blanca rechaza las acusaciones

En respuesta, la Casa Blanca negó cualquier implicación del presidente con los crímenes del fallecido financiero.

La portavoz Karoline Leavitt identificó a la víctima mencionada como Virginia Giuffre, quien falleció en abril pasado en Australia, y recordó que Trump expulsó a Epstein de Mar-a-Lago hace décadas por acosar a empleadas.

“Estas historias no son más que intentos malintencionados de distraer de los logros históricos del presidente”, señaló Leavitt.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_13_T105344_479_db5f22157e
Restricciones aéreas seguirán tras reapertura de Gobierno de EUA
inter_trump_035871148c
Trump firma la ley que finaliza cierre récord de gobierno de EUA
inter_senado_eua_50807e9d9c
Finaliza tras 43 días, cierre de gobierno en EUA
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_9fd85220f4
Supervisa Adrián obra de cancha de futbol 7 en San Jerónimo
EH_UNA_FOTO_2025_11_13_T133543_722_f09f1df509
Desalojan a 500 húespedes por fuga de gas amoníaco en Oklahoma
hombre_muere_fc_a6ded9340b
Muere hombre tras ser detenido por Fuerza Civil en Monterrey
publicidad

Más Vistas

nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
publicidad
×