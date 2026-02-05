Podcast
hillary_clinton_caso_epstein_ed90957d63
Internacional

Hillary Clinton dispuesta a comparecer publicamente; caso Epstein

Junto con el expresidente Bill Clinton, acordaron testificar ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes

  • 05
  • Febrero
    2026

La exsecretaria de Estado de la Unión Americana, Hillary Clinton aseguró este jueves que no tiene ningún problema en realizar una declaración pública televisada ante el Congreso sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.

A través de redes sociales, tanto el expresidente Bill Clinton como la excandidata demócrata acordarán testificar ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes como parte de la investigación.

De acuerdo con la agencia EFE, los Clinton acordaron los términos de la declaración con el presidente del Comité de Supervisión, el republicano por Kentucky, James Comer, quien en el último momento habría agregado el requisito de grabar en video la comparecencia de la expareja presidencial.

"Durante seis meses dialogamos de buena fe con los republicanos del Comité de Supervisión. Les dijimos lo que sabíamos, bajo juramento. Lo ignoraron todo. Modificaron las reglas del juego y convirtieron la rendición de cuentas en un ejercicio de distracción", aseguró Clinton.

La tensión en torno a las declaraciones, están previstas para el 26 y el 27 de febrero, se mantiene y sigue la incógnita sobre si finalmente serán públicas o no.

EUA retira archivos del caso Epstein por riesgo a víctimas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) retiró este martes de su página web miles de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, luego de que se denunciara que la información publicada comprometía la identidad y privacidad de las víctimas.

caso-epstein.jpg

En una carta presentada ante un juez federal, el Departamento de Justicia indicó que la revisión de los documentos continuará con el objetivo de garantizar que no se divulgue información confidencial adicional.

Aquí te presentamos la nota completa: EUA retira archivos del caso Epstein por riesgo a víctimas

 


