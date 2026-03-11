Podcast
Reporte Ciudadano
Internacional

Colocan estatua de Trump y Epstein como Titanic en Washington

Una escultura dorada instalada en el National Mall recrea la escena de Titanic con Donald Trump y Jeffrey Epstein; la obra forma parte de una protesta artística

  • 11
  • Marzo
    2026

Una estatua satírica que muestra al presidente Donald Trump junto al fallecido magnate Jeffrey Epstein recreando una famosa escena de cine apareció el martes 10 de marzo en el National Mall, generando polémica entre visitantes y usuarios en redes sociales.

La escultura, de aproximadamente 3.6 metros de altura y pintada en dorado, fue colocada cerca del Capitolio de los Estados Unidos.

En ella se observa a Trump detrás de Epstein con los brazos extendidos, recreando la icónica escena de “soy el rey del mundo” de la película Titanic, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

Arte de protesta en pleno centro político

La obra, titulada “King of the World”, fue instalada por el colectivo artístico anónimo Secret Handshake, conocido por realizar intervenciones de “arte guerrilla” en espacios públicos para llamar la atención sobre temas políticos y sociales.

En la base de la estatua se colocó una placa irónica que parodia la historia romántica de la película y hace referencia a la relación pasada entre Trump y Epstein.

HDG3i8ta0AAwAEO.jfif

“La trágica historia de amor entre Jack y Rose se desarrolló entre viajes lujosos, fiestas desenfrenadas y bocetos secretos de desnudos. Este monumento honra el vínculo entre Donald Trump y Jeffrey Epstein”, señala el texto.

Turistas y visitantes fueron vistos tomando fotografías frente a la escultura, que también estaba acompañada por pancartas con imágenes de ambos personajes y la frase “Make America Safe Again”.

Tercera intervención del grupo

De acuerdo con medios estadounidenses, se trata de la tercera instalación del colectivo en el National Mall centrada en la relación entre Trump y Epstein.

En septiembre de 2025, el mismo grupo colocó una estatua titulada “Best Friends Forever”, que mostraba a ambos personajes tomados de la mano frente al Capitolio. Aquella pieza fue retirada poco después por autoridades, aunque posteriormente volvió a aparecer durante algunos días más.

Captura.JPG

Secret Handshake también ha realizado otras intervenciones provocadoras, entre ellas una escultura de excremento que criticaba a los participantes del Asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021.

Según los reportes, la nueva estatua estaba prevista para permanecer en el lugar hasta el 13 de marzo, aunque su permanencia dependerá de las autoridades del parque.

Contexto del caso Epstein

El nombre de Jeffrey Epstein sigue generando controversia en Estados Unidos. El financiero fue acusado de operar una red de tráfico sexual de menores y murió en 2019 en una cárcel federal mientras esperaba juicio.

En días recientes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó nuevos documentos del Buró Federal de Investigaciones relacionados con entrevistas a una mujer que aseguró haber sido presentada a Trump por Epstein cuando era menor de edad.

Los documentos incluyen testimonios recogidos en 2019, aunque las acusaciones forman parte de investigaciones que continúan siendo objeto de debate público y judicial.


