El Estado Mayor del Ejército kuwaití señaló que las explosiones corresponden a la intercepción de objetivos enemigos por parte de los sistemas de defensa

Inicio / Internacional / Escala ofensiva entre EUA e Irán; Kuwait es blanco de ataques

Las Fuerzas Armadas de Kuwait informaron este miércoles (hora local) que sus sistemas de defensa aérea se encuentran interceptando misiles y drones considerados hostiles, luego de registrarse una nueva oleada de amenazas sobre su espacio aéreo.

En un comunicado difundido por el Estado Mayor del Ejército kuwaití, las autoridades señalaron que las explosiones que pueda escuchar la población corresponden a la intercepción de objetivos enemigos por parte de los sistemas de defensa antiaérea, al tiempo que exhortaron a los ciudadanos a seguir las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades.

Hasta el momento, las autoridades de Kuwait no han confirmado impactos directos ni víctimas derivadas de esta nueva ofensiva.

Los ataques ocurren horas después de que Estados Unidos lanzara una nueva ronda de bombardeos contra objetivos militares iraníes, en represalia por recientes ataques atribuidos a Irán contra embarcaciones comerciales que navegaban cerca del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), los bombardeos alcanzaron más de 80 objetivos, entre ellos sistemas de defensa aérea, instalaciones para el lanzamiento de drones, baterías de misiles y embarcaciones rápidas utilizadas por la Guardia Revolucionaria iraní.

Washington sostiene que la operación respondió a los ataques sufridos por varios buques mercantes en la zona del Golfo Pérsico, mientras que Teherán calificó la ofensiva estadounidense como una violación de los acuerdos de alto al fuego y advirtió que respondería.

Ataques a buques elevaron la crisis

La tensión aumentó esta semana luego de que misiles iraníes impactaran embarcaciones comerciales que transitaban cerca del estrecho de Ormuz, provocando incendios y daños materiales, aunque sin pérdidas humanas entre las tripulaciones reportadas hasta ahora. Los incidentes volvieron a encender las alarmas sobre la seguridad del tráfico marítimo en una ruta por donde circula una parte significativa del suministro energético mundial.

Kuwait paga las consecuencias

Kuwait alberga instalaciones militares estadounidenses y, desde el inicio de la confrontación entre Washington y Teherán, ha sido considerado uno de los países más vulnerables a represalias iraníes.

Durante los primeros meses del conflicto, ya había enfrentado ataques con drones y misiles dirigidos contra infraestructura militar y aeroportuaria. La nueva alerta confirma que el país continúa siendo uno de los principales escenarios periféricos de la confrontación entre ambas potencias.

Analistas consideran que la nueva cadena de ataques y represalias incrementa el riesgo de que la tregua de paz entre EUA e Irán se quiebre por completo y se suspendan las conversaciones sobre la seguridad, la navegación internacional en el Estrecho de Ormuz y el enriquecimiento de uranio.