Internacional

Trump publica la primera imagen de Nicolás Maduro capturado

Donald Trump difundió imágenes de Nicolás Maduro detenido y aseguró que EU realizó una ofensiva a gran escala en Venezuela; prometió dar más detalles

  • 03
  • Enero
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este viernes las primeras imágenes de Nicolás Maduro presuntamente capturado, acompañadas del mensaje: “Nicolas Maduro abordo del USS Iwo Jima”.

Las imágenes fueron difundidas a través de la plataforma Truth Social, donde el mandatario estadounidense aseguró que el líder venezolano fue trasladado fuera del país tras una operación militar.

Ofensiva “a gran escala” en Venezuela

Trump afirmó que Estados Unidos ejecutó una ofensiva “a gran escala” en territorio venezolano, durante la cual fueron capturados el presidente Nicolás Maduro y su esposa.

Según el mensaje, la operación se llevó a cabo con la participación de agencias de seguridad y de aplicación de la ley estadounidenses.

Anuncian conferencia de prensa

El presidente de Estados Unidos informó que ofrecerá más información en una conferencia de prensa programada para este sábado a las 11:00 horas, desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida.

Se espera que en ese espacio se amplíen los detalles sobre el presunto operativo y el paradero del mandatario venezolano.

Escalada en la retórica contra Maduro

Las declaraciones se producen en un contexto de endurecimiento del discurso de Trump contra el gobierno de Venezuela.

En reiteradas ocasiones, el presidente estadounidense ha calificado a Maduro como un gobernante ilegítimo y ha acusado a su administración de presuntos vínculos con el narcotráfico, corrupción y violaciones a los derechos humanos.

En mensajes previos, Trump había advertido que “todas las opciones están sobre la mesa” respecto a Venezuela, al considerar que el país representa una amenaza para la estabilidad del hemisferio.


