España instala barrera marítima en Ceuta tras crisis migratoria

España instaló una barrera marítima de 500 metros en la frontera entre Ceuta y Marruecos tras la entrada masiva de entre 50 mil y 60 mil migrantes en dos días

El gobierno español instaló una barrera marítima de 500 metros de longitud en la frontera entre Ceuta y Marruecos después de la llegada masiva de entre 50 mil y 60 mil migrantes que cruzaron hacia el enclave español entre jueves y viernes, en uno de los episodios migratorios más importantes registrados en la frontera sur de Europa en los últimos años.

La medida fue implementada mientras las autoridades continúan atendiendo las consecuencias de una crisis que dejó al menos 67 personas fallecidas, entre ellas migrantes que murieron ahogados y otros que perdieron la vida durante una estampida ocurrida en la zona del rompeolas fronterizo.

Aunque la mayoría de quienes cruzaron regresaron posteriormente a Marruecos, el episodio provocó una emergencia humanitaria y abrió un nuevo frente de tensión política dentro de la Unión Europea.

Las imágenes de miles de personas ingresando de manera simultánea a Ceuta reactivaron el debate sobre migración en Europa y generaron fuertes críticas de sectores conservadores y de ultraderecha en España.

Ceuta, enclave español ubicado en el norte de África y a la entrada del mar Mediterráneo a través del Estrecho de Gibraltar, se convirtió durante varias horas en el epicentro de una crisis que puso a prueba los mecanismos de control fronterizo de ambos países.

La llegada masiva ocurrió en un contexto en el que España mantiene una política migratoria distinta a la de varios socios europeos.

El gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado medidas para regularizar a trabajadores que ingresaron sin autorización antes de 2026, argumentando necesidades económicas y laborales.

España defiende su estrategia migratoria

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó las críticas surgidas desde distintos sectores políticos europeos y cuestionó las propuestas que plantean suspender a España del espacio Schengen.

Según el mandatario, ese tipo de planteamientos responden a "prejuicios, desinformación, ignorancia o intereses políticos" y no ayudan a resolver el problema migratorio.

Sánchez recordó además que, pese a la crisis registrada en Ceuta, España continúa registrando menores niveles de migración irregular que otros países mediterráneos como Italia y Grecia.

Además, advirtió que respuestas unilaterales o medidas impulsadas por intereses nacionales podrían agravar la situación y afectar la cohesión del bloque comunitario.