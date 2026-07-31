Italia restablece controles con España por crisis en Ceuta

Italia reintrodujo controles en puertos y aeropuertos con España tras la crisis migratoria en Ceuta y reforzará la vigilancia fronteriza con Francia

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El Gobierno de Italia ordenó este viernes el restablecimiento de controles en los puertos y aeropuertos con España como respuesta a la crisis migratoria registrada en la ciudad autónoma de Ceuta, tras la llegada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos.

La medida supone una suspensión temporal de la aplicación del espacio Schengen entre ambos países, aunque las autoridades italianas no precisaron el periodo durante el cual permanecerán vigentes los controles.

Decisión tras reunión de seguridad

La determinación fue adoptada por el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, después de una reunión del Comité de Análisis sobre la Inmigración y la Seguridad de las Fronteras, en la que se evaluó el impacto de la emergencia migratoria registrada en el enclave español.

Además, el funcionario sostuvo una conversación telefónica con su homólogo francés, Laurent Nuñez, con quien acordó fortalecer la vigilancia en las fronteras terrestres entre Italia y Francia.

La crisis en Ceuta impulsa la medida

La decisión italiana se produce luego de que miles de migrantes cruzaran desde Marruecos hacia Ceuta en una de las mayores crisis fronterizas registradas en ese territorio español.

Mientras tanto, el Ministerio del Interior de España informó que cerca de 48 mil 300 personas ya regresaron a Marruecos, de un estimado de 50 mil migrantes que habían ingresado al enclave durante la emergencia.

Italia ya había recurrido anteriormente a la reintroducción temporal de controles fronterizos, como ocurrió en la frontera con Eslovenia, una medida aplicada para contener el flujo de migrantes que llegaban a través de la ruta de los Balcanes.