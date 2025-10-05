Estados Unidos: cierre de gobierno se acerca a su sexto día

Legisladores republicanos y demócratas continúan estancados sobre la reapertura del gobierno federal, mostrando pocas señales este domingo de que estén en negociaciones significativas para poner fin a lo que está a punto de convertirse en un cierre de seis días, mientras el presidente Donald Trump afirma que hay empleados que están siendo despedidos.

Al preguntarle este domingo por la noche cuándo es que se despediría a los trabajadores federales, como ha amenazado con hacer, Trump respondió a los periodistas: “Está ocurriendo ahora mismo y todo es culpa de los demócratas”.

“Los demócratas están causando la pérdida de muchos empleos”, agregó Trump, negándose a responder a una pregunta sobre qué agencias están sujetas a los recortes.

La posibilidad de despidos intensificaría una situación de por sí tensa en la que los legisladores en Washington han tenido problemas para encontrar terreno en común y construir confianza mutua. Líderes de ambos partidos apuestan a que la opinión pública se haya inclinado a su favor, ejerciendo presión sobre el lado opuesto para ceder.

Los demócratas insisten en renovar los subsidios para cubrir los costos del seguro de salud para millones de hogares, mientras que Trump quiere preservar los niveles de gasto existentes, ya que cree que los demócratas tendrán que ceder debido a que los empleos y proyectos federales están en riesgo.

La disputa surge en un momento de preocupante incertidumbre económica. Aunque la economía de Estados Unidos ha seguido creciendo este año, las contrataciones han disminuido y la inflación sigue siendo elevada, a medida que los impuestos de importación que ordenó Trump han creado una serie de afectaciones para las empresas y han mermado la confianza en su gobierno. Al mismo tiempo, se reconoce que el déficit presupuestario anual de casi $2,000 millones de dólares es financieramente insostenible.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, uno de los que apareció en los programas de noticias de este domingo, dijo que no ha habido conversaciones con los líderes republicanos desde que se reunieron el lunes en la Casa Blanca.

“Y desafortunadamente, desde ese momento, los republicanos, incluido Donald Trump, han guardado silencio”, dijo Jeffries. “Y lo que hemos visto es negociación a través de videos manipulados digitalmente, la Cámara de Representantes cancelando votaciones y, por supuesto, el presidente Trump pasando el día de ayer en el campo de golf. Ese no es un comportamiento responsable”.

El gobierno considera el cierre como una oportunidad para ejercer un mayor poder sobre el presupuesto, y varios funcionarios señalan que ahorrarán dinero al imponer recortes permanentes de empleos a miles de trabajadores del gobierno, una táctica que nunca se ha utilizado antes.

Aunque será decisión de Trump, cree que puede culpar a los demócratas de los despidos provocados por el cierre.

"Depende de ellos", declaró Trump a los periodistas este domingo por la mañana antes de subir al helicóptero presidencial para celebrar el 250 aniversario de la Marina en Norfolk, Virginia.

Si bien Trump saltó a la fama en el programa de televisión “The Apprentice” con su frase célebre “Estás despedido”, los republicanos afirmaron este domingo que el gobierno no disfrutará el despedir a trabajadores federales, aunque han puesto en espera la financiación para proyectos de infraestructura y energía en áreas demócratas sin señales claras de remordimiento.

“Aún no hemos visto los detalles sobre lo que está sucediendo” con los despidos, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en NBC. “Pero es una situación lamentable que el presidente no desea”.

Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, también dijo que el gobierno preferiría evitar los despidos.

“Queremos que los demócratas se presenten y hagan un acuerdo que sea una resolución clara y continua que nos dé siete semanas más para hablar sobre estas cosas”, dijo Hassett en CNN. “Pero la realidad es que al tener el control, los republicanos tienen mucho más poder sobre el resultado que los demócratas”.

El senador demócrata Adam Schiff defendió la postura de su partido sobre el cierre, diciendo a la cadena NBC que el posible aumento en los costos de atención médica para “millones de estadounidenses” hará que el seguro sea inasequible en lo que llamó una “crisis”.

Pero Schiff también señaló que el gobierno de Trump ha retenido el gasto aprobado por el Congreso para ser utilizado, socavando esencialmente el valor de que los demócratas busquen compromisos en los presupuestos, ya que la Casa Blanca podría negarse a respetar los deseos del Congreso. El gobierno de Trump envió al Congreso aproximadamente $4,900 millones de dólares en “rescisiones de bolsillo” en ayuda exterior, un proceso que significó que el gasto se retuvo sin tiempo para que el Congreso interviniera antes que finalizara el año fiscal anterior el mes pasado.

“Necesitamos abordar tanto la crisis de atención médica como alguna garantía por escrito en la ley, no aceptaré una promesa, de que no van a incumplir ningún acuerdo que hagamos”, subrayó Schiff.

Las apariciones en televisión indicaron que los demócratas y republicanos están ocupados hablando y desplegando memes de internet unos contra otros que han generado preocupaciones sobre si es posible negociar de buena fe.

El vicepresidente JD Vance dijo que un video que ponía a Jeffries con un sombrero y un bigote grueso era simplemente una broma, aunque parecía burlarse de las personas de ascendencia mexicana, ya que los republicanos insisten en que las demandas demócratas generarán un gasto en atención médica para inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización legal, una afirmación que los demócratas rechazan.

Los inmigrantes que viven en Estados Unidos bajo estatus migratorio irregular no son elegibles para ningún programa federal de atención médica, incluyendo los seguros médicos proporcionados a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Aun así, los hospitales reciben reembolsos de Medicaid por atención de emergencia que están obligados a brindar a las personas que cumplen otros requisitos de elegibilidad de Medicaid, pero no tienen un estatus migratorio elegible.

El desafío, sin embargo, radica en que ambos partidos no parecen estar sosteniendo conversaciones productivas entre sí en privado, pese a que los republicanos insisten en que mantienen conversaciones con sus colegas demócratas.

El viernes, una votación en el Senado para avanzar con un proyecto de ley republicano que reabriría el gobierno no logró reunir los 60 votos necesarios para poner fin a un obstruccionismo. Johnson dijo que la cámara baja cerrará para asuntos legislativos la próxima semana, una estrategia que podría obligar al Senado a trabajar con el proyecto de ley de financiación del gobierno que fue aprobado por los republicanos de la Cámara de Representantes.

“Johnson no es serio sobre esto”, declaró en CBS el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer. “Le dijo a sus legisladores que se vayan a casa la semana pasada y esta semana también, ¿cómo se supone que vamos a negociar así?”.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, dijo el domingo que el cierre del gasto discrecional, la suspensión de los trabajadores federales y los requisitos de que otros empleados federales trabajen sin paga continuarán mientras los demócratas voten no.

“Tendrán otra oportunidad el lunes para votar nuevamente”, dijo Thune en el programa “Sunday Morning Futures” de Fox News Channel.

“Y espero que algunos de ellos cambien de opinión”, indicó.

