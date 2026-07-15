Con el objetivo de avanzar en la implementación del pacto, funcionarios de Líbano e Israel sostendrán reuniones en la embajada de Estados Unidos en Roma

Inicio / Internacional / Negociaciones entre Líbano e Israel son 'productivas y positivas'

Ante un acuerdo de mediación, las conversaciones entre Líbano e Israel con sede en el corazón de Italia fueron calificadas como "productivas y positivas" por Estados Unidos.

Irán condicionó el cese de la guerra en Líbano. Sin embargo, dicho entendimiento se debilitó durante la última semana debido al resurgimiento de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán en el golfo Pérsico.

El ejército israelí mantiene el control de una franja de aproximadamente 10 kilómetros dentro del territorio libanés, la cual define como una "zona de amortiguación" a lo largo de la frontera.

Ambas partes acordaron un marco que contempla el cese del conflicto, el desarme de los grupos armados este 26 de junio, el despliegue del ejército libanés en el sur del país y una retirada gradual de las fuerzas israelíes; los bombardeos israelíes han continuado.

Hezbolá rechazó tanto el acuerdo como cualquier intento de desarmarlo

Con el objetivo de avanzar en la implementación del pacto, funcionarios de Líbano e Israel sostendrán reuniones el martes y miércoles en la embajada de Estados Unidos en Roma, informaron fuentes libanesas.

El ejército israelí continúa con operaciones en territorio libanés que han obligado a miles de personas a abandonar sus hogares y han incluido la demolición controlada de poblaciones enteras. Israel sostiene que estas acciones buscan destruir infraestructura utilizada por Hezbolá, como túneles subterráneos.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Líbano, desde marzo más de 4 mil personas han muerto y más de un millón han sido desplazadas por la ofensiva israelí, aunque el balance oficial no distingue entre civiles y combatientes.