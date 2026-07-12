Irán responde a EUA tras nuevos ataques cerca de Ormuz

Irán y Estados Unidos están casi en el punto medio del período de 60 días de su acuerdo provisional destinado a alcanzar un fin permanente a la guerra

Irán respondió este domingo con ataques contra varios países árabes, incluidos Bahréin, Kuwait, Qatar, Jordania y Omán, luego de que Estados Unidos bombardeara desde las primeras horas una embarcación en el estrecho de Ormuz.

El gobernador de la isla de Qeshm, ubicada cerca del estrecho, informó que se habían disparado menos de una docena de proyectiles contra objetivos militares, sin víctimas.

Por su parte, un funcionario estadounidense mencionó que se llevaron a cabo ataques contra sistemas de misiles y de defensa aérea, así como contra pequeñas embarcaciones de la Guardia Revolucionaria paramilitar en un par de ubicaciones alrededor del estrecho para degradar aún más la capacidad de Irán de atacar el transporte marítimo comercial.

Irán y Estados Unidos están casi en el punto medio del período de 60 días de su acuerdo provisional destinado a alcanzar un fin permanente a la guerra.

Ormuz es considerada una ruta clave para el suministro mundial de petróleo y gas natural. Desde hace tiempo, se toma como una vía fluvial internacional; se ha convertido en punto de fricción en negociaciones.

Estados Unidos afirma que alcanzó alrededor de 140 objetivos

Previamente, el Comando Central de Estados Unidos indicó que alcanzó unos 140 objetivos, incluidos sitios de lanzamiento de misiles y drones, depósitos de municiones, equipos de comunicación y otros lugares.

Mencionó que los ataques, más intensos que los anteriores en los últimos días, debilitarían la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo.

Estados Unidos lanzó tres rondas de ataques aéreos contra Irán en la última semana por ataques iraníes contra barcos que navegaban por el estrecho de Ormuz a través de una ruta frente a Omán, buscando evitar las aguas territoriales de la República Islámica.