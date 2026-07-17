El Comando Central de Estados Unidos informó que destruyó una torre de vigilancia iraní utilizada para monitorear el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz

Inicio / Internacional / Estados Unidos destruye torre iraní en el estrecho de Ormuz

El Ejército de Estados Unidos destruyó una torre de vigilancia ubicada en el puerto Chah Bahar Shahid Kalantari, en Irán, que, según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), era utilizada para rastrear y coordinar ataques contra embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz.

La operación fue confirmada por el Centcom, que indicó que la acción formó parte de la nueva ofensiva militar emprendida por Washington contra Irán.

Buscan proteger la navegación

De acuerdo con el organismo militar, la torre integraba una red de vigilancia marítima instalada a lo largo de la costa iraní del golfo de Omán y era operada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

El Centcom aseguró que la destrucción de esta infraestructura reduce la capacidad de las fuerzas iraníes para coordinar ataques contra buques comerciales y contribuye a proteger la libertad de navegación en la región.

Asimismo, señaló que la medida busca garantizar el tránsito marítimo para las embarcaciones que circulan por la zona, con excepción de aquellas que, según Estados Unidos, intenten incumplir el bloqueo naval impuesto a Irán.

Escala el conflicto en la región

La destrucción de la torre ocurre en medio de una nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, luego de que el presidente Donald Trump diera por cancelado el memorando de entendimiento que había firmado el 17 de junio.

Como parte de esta ofensiva, el Centcom reimpuso esta semana el cerco naval sobre puertos y embarcaciones iraníes en el estrecho de Ormuz, después de que Irán advirtiera sobre el posible cierre de esta estratégica ruta marítima tras los bombardeos estadounidenses.

En respuesta a las acciones de Washington, Irán ha lanzado misiles y drones contra objetivos estadounidenses ubicados en diversos países de Medio Oriente, entre ellos Baréin, Catar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.