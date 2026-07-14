Estados Unidos restablece bloqueo naval a Irán y bombardeos

Estados Unidos reactivó el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz y lanzó nuevos bombardeos contra Irán en medio de la escalada del conflicto

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos reanudaron este martes el bloqueo naval contra Irán en el estrecho de Ormuz y llevaron a cabo una nueva ronda de bombardeos, informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).

De acuerdo con el organismo, con sede en Florida, la medida entró en vigor a las 16:00 horas del este de Estados Unidos (20:00 GMT), en cumplimiento de la orden emitida por el presidente Donald Trump.

Reactivan el bloqueo naval

Centcom señaló que actualmente más de 20 buques de guerra de la Armada estadounidense y cientos de aeronaves militares permanecen desplegados en distintas zonas de Medio Oriente. Asimismo, aseguró que las fuerzas estadounidenses continúan en estado de alerta y preparadas para operar.

El mando militar indicó además que una hora antes del restablecimiento del bloqueo ejecutó una nueva serie de ataques contra objetivos iraníes con el propósito de reducir las capacidades utilizadas por Irán para atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz.

Estas acciones se producen después de que el conflicto se intensificara la semana pasada, cuando Trump declaró concluido el acuerdo marco de alto el fuego firmado el pasado 17 de junio con la República Islámica, tras los continuos ataques atribuidos a Teherán contra embarcaciones que cruzan el estrecho.

El mandatario estadounidense había anunciado el lunes el restablecimiento del bloqueo naval y adelantó que Washington buscaría una compensación del 20 % por brindar protección a los buques que navegan por Ormuz.

Sin embargo, este martes modificó esa postura al señalar que sustituiría ese cobro por acuerdos comerciales y de inversión con los Estados del Golfo.

Operativos militares continúan

La confrontación se ha extendido a varios países de Medio Oriente durante la última semana. Los enfrentamientos comenzaron en el estrecho de Ormuz y derivaron en tres noches consecutivas de bombardeos sobre territorio iraní, seguidos por ataques de respuesta de Irán en distintos puntos de la región.

El lunes, Centcom informó que las Fuerzas Armadas estadounidenses emplearon por primera vez drones marítimos en combate para atacar un centro de mantenimiento de submarinos y embarcaciones ubicado en la Base Naval de Bandar Abbas, en Irán.

El organismo también recordó que durante la primera fase del bloqueo, aplicada entre el 13 de abril y el 18 de junio, las fuerzas estadounidenses desviaron más de 140 embarcaciones, inutilizaron nueve buques que ignoraron las órdenes y facilitaron el tránsito de más de 50 barcos comerciales con ayuda humanitaria.