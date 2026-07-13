El mandatario republicano afirmó que Estados Unidos vigilará el paso, por lo que sostuvo al resto de los países que en realidad 'están salvando a su gente'

Inicio / Internacional / EUA se convertirá en 'el guardián' del estrecho de Ormuz: Trump

Tras el incumplimiento del alto al fuego en Medio Oriente, el presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos se convertirá en "el guardián" del estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el mandatario republicano, el país estadounidense es quien cuenta con el control sobre el paso petrolero y no Irán, tal y como lo afirman medios locales.

"Hemos tenido 10 acuerdos con esta gente. Así que los vamos a golpear muy fuerte. Y vamos a mantener el estrecho, y probablemente lo administraremos. Nos convertiremos en el guardián del estrecho".

A lo largo de una entrevista, el presidente de los Estados Unidos señaló que otros países "muy ricos" se habían beneficiado durante décadas de que Estados Unidos vigilara Ormuz, por lo que sostuvo que su administración mantendría dichas operaciones al asegurar que "están salvando a su gente".

"Solo queremos ser compensados por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro", exclamó el presidente.

Irán afirma que la única manera de abrir Ormuz será cuando se finalicen los ataques navales

Por su parte, el Departamento de Relaciones Públicas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció este lunes que la única forma de que la República Islámica abra el estrecho de Ormuz es que se terminen sus ataques navales.

De acuerdo con Reuters, cualquier intento del ejército estadounidense de organizar el tránsito por el estrecho fuera de las rutas designadas por Teherán y sin coordinación podría enfrentarse a una "fuerte resistencia".

Además, se advirtió que no permitiría "que un ejército forajido y asesino de niños proveniente del otro lado del mundo continúe con su injerencia ilegal en la zona".