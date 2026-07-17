Estados Unidos bombardea Irán por séptimo día consecutivo

Estados Unidos lanzó una nueva ronda de ataques contra Irán y completó siete días consecutivos de operaciones militares contra la República Islámica

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Las Fuerzas Armadas estadounidenses lanzaron una nueva ola de bombardeos este viernes contra territorio iraní, con lo que suman siete días consecutivos de operaciones militares contra la República Islámica.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que los ataques comenzaron a las 15:00 horas del este de Estados Unidos y forman parte de una estrategia para reducir las capacidades militares iraníes por orden del presidente Donald Trump.

La nueva ofensiva se produce una semana después de que Trump cancelara el memorando de entendimiento firmado el 18 de junio con Irán, argumentando que Teherán mantenía ataques constantes contra embarcaciones que transitaban por el estrecho de Ormuz.

Desde entonces, el conflicto ha escalado rápidamente con bombardeos, restricciones marítimas y acciones militares en distintos puntos de Medio Oriente.

Aunque el Centcom no detalló los objetivos específicos de los ataques de este viernes, horas antes aseguró haber destruido una torre de vigilancia utilizada por fuerzas iraníes para monitorear y atacar embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

El estrecho de Ormuz sigue en el centro del conflicto

El control de esta vía marítima se ha convertido en uno de los principales puntos de disputa entre ambos países.

Por el estrecho de Ormuz transitaba cerca de una quinta parte del petróleo mundial antes de la actual crisis, por lo que cualquier alteración en la zona tiene repercusiones inmediatas en los mercados energéticos internacionales.

La incertidumbre impulsó nuevamente el precio del petróleo. Este viernes, el crudo West Texas Intermediate (WTI) aumentó 4.48% y cerró en $82.49 dólares por barril, acumulando un incremento semanal cercano al 15%.

Irán responde y Washington rechaza las acusaciones

Horas antes de los nuevos bombardeos estadounidenses, Irán aseguró haber atacado instalaciones militares de Estados Unidos en la zona de Al Tanf, en Siria, y en Qatar.

Las autoridades iraníes afirmaron haber destruido sistemas de radar, aviones cisterna y causado bajas entre militares estadounidenses.

Sin embargo, Washington rechazó estas versiones y negó que los ataques hayan provocado las pérdidas reportadas por Teherán.

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Como parte de las medidas adoptadas esta semana, Estados Unidos reactivó el cerco naval sobre puertos y embarcaciones iraníes en el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el Centcom, desde la reinstalación de estas restricciones han sido desviados cuatro buques comerciales, una embarcación fue inmovilizada y otra abordada para garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas por Washington.

Por su parte, Irán llevó el conflicto al terreno diplomático y denunció ante Naciones Unidas que los bombardeos estadounidenses contra su territorio representan una violación del derecho internacional humanitario.

Las autoridades iraníes sostienen que algunos de los ataques han impactado infraestructura civil y calificaron las operaciones militares de Estados Unidos como posibles "crímenes de guerra".