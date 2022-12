Estados Unidos y Francia unen fuerzas contra Rusia

Los presidentes Joe Biden y Emmanuel Macron prometieron el jueves mantener un frente unido contra Rusia en medio de crecientes preocupaciones sobre la disminución del apoyo al esfuerzo bélico de Ucrania en Estados Unidos y Europa. Biden también señaló que podría estar dispuesto a modificar aspectos de su legislación climática, característica que han generado preocupaciones con Francia y otros aliados europeos.



Biden honró a Macron con una gran cena de estado el jueves por la noche, la primera de la presidencia ensombrecida por COVID-19 del presidente de EE. UU. para un líder extranjero. Pero seguir los comentarios optimistas de Biden podría no ser tan fácil como ese asunto elegante. Los republicanos que están a punto de tomar el control de la Cámara, han mostrado menos disposición que Biden para gastar miles de millones en Ucrania, y los legisladores demócratas dijeron el jueves que no estaban dispuestos a volver a la legislación climática.



De hecho, a pesar de todas las declaraciones positivas, la visita de Macron a Washington se ha visto atenuada por sus críticas a la Ley de Reducción de la Inflación de Biden y los desafíos que enfrentan ambos líderes en medio de los crecientes costos de mantener el flujo de ayuda militar y económica a Kiev sin un final a la vista para el invasión rusa.

A pesar de las diferencias, Biden y Macron intentaron subrayar que la alianza entre Estados Unidos y Francia sigue siendo sólida y que Occidente debe mantenerse firme contra la guerra del presidente ruso, Vladimir Putin, en Ucrania.





“Hoy reafirmamos que, como dije, vamos a estar juntos contra esta brutalidad”, dijo Biden. “Putin cree que puede aplastar la voluntad de todos aquellos que se oponen a sus ambiciones imperiales atacando la infraestructura civil en Ucrania, cortando la energía a Europa para hacer subir los precios, exacerbando la crisis alimentaria. Eso está perjudicando a personas muy vulnerables no solo en Ucrania sino en todo el mundo y no va a tener éxito”.



Ambos líderes en una ceremonia de bienvenida al aire libre rindieron homenaje a la larga alianza de sus países. Pero reconocieron que se avecinan momentos difíciles a medida que la unidad occidental muestra cierto desgaste nueve meses después de la guerra en Ucrania.



En Washington, los republicanos están listos para tomar el control de la Cámara, donde el líder republicano Kevin McCarthy ha dicho que los legisladores de su partido no escribirán un 'cheque en blanco' para Ucrania. Al otro lado del Atlántico, los esfuerzos de Macron para mantener a Europa unida se pondrán a prueba por los crecientes costos de apoyar a Ucrania en la guerra y mientras, Europa lucha contra el aumento de los precios de la energía que amenaza con descarrilar la recuperación económica posterior a la pandemia.



Macron enfatizó que el problema tiene ramificaciones mucho más allá de las fronteras de Ucrania.





“Lo que está en juego en Ucrania no está solo muy lejos de aquí, en un pequeño país en algún lugar de Europa”, declaró. “Pero se trata de nuestros valores. Y sobre nuestros principios.

Biden indicó que estaría dispuesto a hablar con Putin, si el líder ruso demostraba que quería seriamente poner fin a la invasión. Pero el presidente estadounidense, como siempre, condicionó tales conversaciones al apoyo de los aliados de la OTAN.





“Estoy preparado para hablar con el señor Putin si de hecho hay interés en que él decida que está buscando una manera de poner fin a la guerra”, dijo Biden. “Él no ha hecho eso todavía”.



Además de su charla sobre Ucrania, lo que los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que estaba en la parte superior de la agenda, los dos líderes discutieron las preocupaciones de Macron y otros líderes sobre la ley de energía limpia recientemente promulgada.

Macron ha dejado en claro que él y otros líderes europeos se oponen a los incentivos de la Ley de Reducción de la Inflación que favorecen la tecnología climática de fabricación estadounidense, incluidos los vehículos eléctricos.



Biden reconoció 'fallas' en la legislación, pero dijo que 'hay ajustes que podemos hacer' para satisfacer a los aliados.





“Estados Unidos no se disculpa. Y no me disculpo ya que lo escribí para la legislación de la que estamos hablando”, agregó Biden.