EUA e Irán intensifican ataques en Medio Oriente

Washington amplió su campaña de bombardeos sobre Irán al impactar más puentes e instalaciones energéticas y derribar una torre en un puerto iraní clave

Estados Unidos e Irán intensificaron el viernes su ofensiva en Oriente Medio, intercambiando ataques dirigidos a infraestructura y blancos militares mientras se recrudece su batalla por el estrecho de Ormuz.

Washington amplió su campaña de bombardeos sobre Irán al impactar más puentes e instalaciones energéticas y derribar una torre en un puerto iraní clave, en cumplimiento de las amenazas del presidente Donald Trump de presionar a Teherán a que relaje su control sobre el estrecho, una vía vital para el suministro energético mundial.

En respuesta, el gobierno iraní lanzó misiles a naciones aliadas de la Casa Blanca en Oriente Medio, entre ellas Qatar —un mediador en la guerra— y Kuwait, donde una planta de desalinización de agua resultó dañada.

La región ha soportado días de ataques recíprocos en un conflicto cada vez más centrado en el control del estrecho, y el que un alto el fuego provisional se haya venido abajo hace que no se vislumbre el final de la guerra, la cual comenzó hace cuatro meses. El Comando Central de Estados Unidos informó el viernes por la noche que había lanzado ataques por séptima noche consecutiva con el objetivo de degradar al ejército de Irán.

Las autoridades iraníes dicen que la reciente ofensiva estadounidense ha dejado decenas de muertos y cientos de heridos, incluidas nuevas víctimas reportadas el viernes, en que las fuerzas armadas estadounidenses también reconocieron que más militares resultaron lesionados.

En un comunicado emitido el sábado temprano, el ejército iraní indicó que dos buques petroleros explotaron y se incendiaron mientras intentaban transitar por una ruta minada en el estrecho de Ormuz. No proporcionó más detalles.

Cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, Teherán prácticamente cerró el estrecho al tráfico marítimo. Eso provocó un alza enorme en el precio del petróleo y dio al gobierno iraní una ventaja significativa en las negociaciones. El precio del crudo subió el viernes por encima de los 86 dólares por barril, cerca de su nivel más alto en un mes, a medida que los cruces por el estrecho caen a su nivel más bajo en tres semanas, según un rastreador internacional de transporte marítimo.

En un discurso al pueblo estadounidense el jueves por la noche, Trump insistió en que la guerra iba bien. “De igual manera estamos ganando a lo grande en Irán, y verán los frutos de esa labor muy, muy pronto”, declaró el mandatario.

Antes de que la guerra comenzara, Estados Unidos estaba en conversaciones con Irán sobre su programa nuclear. Ahora Trump enfrenta presión política para poner fin al conflicto y evitar el tipo de enfrentamiento prolongado en Oriente Medio contra el que había hecho campaña.