EUA procesa a exvicepresidente afgano por narcotráfico

Las conversaciones avanzaron hacia un posible envío de entre 500 y 600 kilogramos de narcóticos, según los documentos presentados por los fiscales federales

Un antiguo general y alto funcionario del Parlamento de Afganistán fue extraditado desde Kenia a Estados Unidos para enfrentar acusaciones por presuntamente negociar cargamentos de heroína y metanfetamina, además de armas de uso militar destinadas a una organización criminal.

Abdul Zahir Qadeer, también conocido como Haji Abdul Zahir, compareció ante un tribunal federal de Manhattan después de ser trasladado bajo custodia desde Nairobi. El juez ordenó que permanezca detenido mientras avanza el proceso penal en su contra.

El afgano, de 52 años, fue general de la Fuerza Fronteriza de su país y llegó a ocupar la primera vicepresidencia de la Cámara del Pueblo, equivalente a la cámara baja del antiguo Parlamento afgano.

Operación encubierta permitió documentar las negociaciones

La investigación se desarrolló mediante una operación encubierta de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, cuyos colaboradores se presentaron ante Qadeer como integrantes de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas.

De acuerdo con la acusación, el exfuncionario habría ofrecido suministrar grandes cantidades de heroína y metanfetamina, además de armamento pesado, para ser trasladadas posteriormente a territorio estadounidense.

Como parte de las negociaciones, presuntamente coordinó un envío de prueba de dos kilogramos de droga que fue entregado en Sudáfrica a cambio de 14 mil dólares. La operación tenía como objetivo demostrar su capacidad para conseguir y movilizar cargamentos mayores.

Posteriormente, las conversaciones avanzaron hacia un posible envío de entre 500 y 600 kilogramos de narcóticos, según los documentos presentados por los fiscales federales.

También habría ofrecido armas de alto poder

La investigación no se limitó al tráfico de sustancias ilícitas. Las autoridades estadounidenses sostienen que Qadeer también negoció la venta de cientos de rifles de asalto, ametralladoras pesadas, pistolas, granadas y lanzacohetes.

El exfuncionario habría asegurado que podía entregar las armas y miles de cartuchos pocos días después de recibir la ubicación donde debía concretarse la operación.

Estas conversaciones derivaron en cargos por el uso, posesión y conspiración para proporcionar ametralladoras y artefactos destructivos relacionados con una operación de importación de narcóticos.

Qadeer viajó a Kenia en abril de 2025 para reunirse con quienes consideraba integrantes de la organización compradora. En realidad, se trataba de fuentes confidenciales que colaboraban con la DEA.

Las autoridades kenianas lo detuvieron después del encuentro y comenzó entonces un procedimiento de extradición que se prolongó durante más de un año.

Su defensa intentó frenar la entrega al argumentar que las acusaciones tenían motivaciones políticas y que no existía un tratado aplicable entre Kenia y Estados Unidos. Sin embargo, los tribunales kenianos rechazaron los recursos y consideraron válida la cooperación internacional para combatir el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas.

Podría enfrentar una condena de cadena perpetua

El exvicepresidente parlamentario enfrenta un cargo por conspiración para importar narcóticos, que contempla una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

Los delitos relacionados con las ametralladoras y los artefactos destructivos podrían añadir una pena mínima de 30 años, aunque cualquier sentencia dependerá del resultado del proceso y de la determinación del tribunal.

La extradición representa la caída de una figura que ocupó puestos relevantes dentro del antiguo Gobierno afgano y que ahora es señalada por autoridades estadounidenses como un presunto operador internacional de drogas y armamento militar.