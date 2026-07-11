EUA responde con ataques tras crisis en estrecho de Ormuz

Durante la nueva ronda de ataques se reportaron explosiones en áreas cercanas a Bandar Abbas y Sirik, puntos estratégicos sobre el estrecho de Ormuz

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Estados Unidos lanzó una tercera ronda de ataques contra objetivos militares en Irán, después de que la Guardia Revolucionaria anunciara el cierre del estrecho de Ormuz y fuera señalada por la agresión contra un buque comercial que navegaba por una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

La nueva ofensiva profundiza una escalada que amenaza con extenderse por el Golfo Pérsico, interrumpir el tránsito marítimo y elevar nuevamente la presión sobre los precios internacionales del petróleo y los combustibles.

Ataque contra buque comercial provoca nueva respuesta de Estados Unidos

La operación estadounidense fue anunciada después del ataque contra el M/V GFS Galaxy, un portacontenedores con bandera de Chipre que sufrió daños importantes en su sala de máquinas y quedó sin capacidad para continuar su recorrido.

La embarcación también registró un incendio y uno de sus tripulantes fue reportado como desaparecido, mientras el resto de la tripulación enfrentó una situación de emergencia en medio de la creciente inseguridad marítima.

Washington atribuyó la agresión a fuerzas de la Guardia Revolucionaria iraní y sostuvo que la respuesta militar busca reducir la capacidad de Teherán para amenazar a embarcaciones civiles y restringir el paso por el estrecho.

Bombardeos alcanzan zonas estratégicas del sur de Irán

Durante la nueva ronda de ataques se reportaron explosiones en áreas cercanas a Bandar Abbas y Sirik, puntos estratégicos para las operaciones navales y la vigilancia iraní sobre el estrecho de Ormuz.

Aunque no se ha difundido un balance completo de los daños, las operaciones estuvieron dirigidas contra infraestructura militar relacionada con radares, sistemas de defensa, drones y capacidades utilizadas para vigilar o atacar embarcaciones.

Los bombardeos forman parte de una serie de acciones estadounidenses ejecutadas durante los últimos días contra instalaciones y embarcaciones vinculadas con la Guardia Revolucionaria.

Irán anuncia cierre del estrecho hasta nuevo aviso

La Marina de la Guardia Revolucionaria informó que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y sostuvo que algunas embarcaciones habían intentado utilizar rutas no autorizadas.

Sin embargo, todavía no existe confirmación independiente de que Irán haya bloqueado físicamente todas las vías de navegación. Lo que sí se ha registrado es una fuerte reducción del tránsito, con barcos detenidos, rutas suspendidas y empresas navieras que han evitado ingresar a la zona por razones de seguridad.

Teherán defiende su derecho a supervisar las rutas cercanas a sus aguas territoriales, mientras Estados Unidos exige que el paso permanezca abierto, sin ataques, autorizaciones especiales ni cobros para los buques comerciales.

El estrecho de Ormuz es uno de los corredores marítimos más sensibles para la economía internacional, ya que por esta vía circula aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial.

La inseguridad en la región ha incrementado los costos de los seguros marítimos, obligado a las navieras a reconsiderar sus operaciones y generado nuevos temores sobre posibles interrupciones en el suministro de crudo y gas.

Organismos marítimos internacionales han condenado los ataques contra embarcaciones civiles y advertido que miles de tripulantes permanecen atrapados o expuestos a riesgos en el Golfo Pérsico.

Continúan los contactos diplomáticos pese a la escalada

Mientras aumentan las operaciones militares, países como Omán, Catar y Pakistán mantienen contactos con Washington y Teherán para buscar un acuerdo que permita garantizar la navegación y evitar una confrontación regional de mayores proporciones.

Estados Unidos ha condicionado cualquier avance diplomático a que Irán anuncie públicamente la reapertura del estrecho y garantice que no atacará más embarcaciones.

Irán, por su parte, acusa a Washington de romper los compromisos alcanzados durante las negociaciones previas y ha advertido que responderá a cualquier nueva ofensiva contra su territorio.

La combinación de bombardeos, amenazas y restricciones marítimas mantiene al estrecho de Ormuz en el centro de una crisis que ya no solo enfrenta a Estados Unidos e Irán, sino que pone en riesgo la estabilidad energética y comercial de distintos países.