Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_25350110614754_145777e362
Internacional

EUA realiza nuevos ataques contra embarcaciones en el Pacífico

De acuerdo con una publicación del Comando Sur en su cuenta de X, durante los ataques fueron abatidos ocho tripulantes que iban en tres embarcaciones

  • 15
  • Diciembre
    2025

Este lunes Estados Unidos realizó nuevos ataques en contra de tres embarcaciones, las cuales supuestamente eran operadas por narcotraficantes en el Océano Pacífico, cerca de las costas de Colombia.

De acuerdo con una publicación del Comando Sur en su cuenta de X, durante los ataques fueron abatidos ocho tripulantes.

En la publicación también se puede observar un video del operativo ordenado por el secretario de Guerra Pete Hegseth.

Por su parte, la inteligencia militar confirmó que las embarcaciones se desplazaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban activamente en el transporte de drogas y armamento.

Según la oficina de la Fuerza de Tarea, esta operación forma parte de la operación "Lanza del Sur", la cual tiene como objetivo estratégico interrumpir el flujo de narcóticos y neutralizar amenazas terroristas que utilizan rutas marítimas para sus actividades ilícitas.

Este nuevo ataque por parte de las fuerzas armadas estadounidenses se da bajo un contexto en el que Donald Trump ha asegurado en repetidas ocasiones que iniciará operativos en tierra en Venezuela, justificado en erradicar las operaciones de narcotráfico.

Apenas la semana pasada, el mandatario estadounidense aseguró que su similar de Colombia, Gustavo Petro, era el "siguiente", en referencia a la estrategia de presión que realiza contra Nicolás Maduro.

El despliegue militar de Estados Unidos en aguas internacionales ha dejado más de 26 embarcaciones destruidas y unos 90 asesinados.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

trump_fentanilo_9bc7594671
Trump declara al fentanilo como 'arma de destrucción masiva'
australia_armas_leyes_f1ece39cf6
Australia endurecerá leyes de armas tras atentado terrorista
EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T101449_835_16154d7738
García Luna apelará sentencia por narctráfico en Estados Unidos
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_aranceles_c6a3e1daef
‘Pondrán escudo’ a 350,000 empleos con nuevo paquete arancelario
finanzas_sector_inmobiliario_1c4bb7af57
Resiente sector inmobiliario de NL incertidumbre por aranceles
Whats_App_Image_2025_12_16_at_12_54_03_AM_91dd81c921
Aumenta shopping en tiendas departamentales y de autoservicio
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
desaparece_menor_Cumbres_cd113aa878
Localizan a Regina Estefanía, menor desaparecida en García
EH_CONTEXTO_2025_12_14_T170315_788_58dd14221a
UANL solicita donación de terreno para nuevo estadio de Tigres
publicidad
×