EUA realiza nuevos ataques contra embarcaciones en el Pacífico

Este lunes Estados Unidos realizó nuevos ataques en contra de tres embarcaciones, las cuales supuestamente eran operadas por narcotraficantes en el Océano Pacífico, cerca de las costas de Colombia.

De acuerdo con una publicación del Comando Sur en su cuenta de X, durante los ataques fueron abatidos ocho tripulantes.

En la publicación también se puede observar un video del operativo ordenado por el secretario de Guerra Pete Hegseth.

🇺🇸‼️ | ÚLTIMA HORA — Por orden del Secretario de Guerra Pete Hegseth, fuerzas del Comando Sur ejecutaron ataques letales contra tres embarcaciones de organizaciones terroristas dedicadas al narcotráfico en aguas internacionales, en rutas ya conocidas por el crimen organizado. La… pic.twitter.com/iJd6rKUxZI — UHN Plus (@UHN_Plus) December 16, 2025

Por su parte, la inteligencia militar confirmó que las embarcaciones se desplazaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban activamente en el transporte de drogas y armamento.

Según la oficina de la Fuerza de Tarea, esta operación forma parte de la operación "Lanza del Sur", la cual tiene como objetivo estratégico interrumpir el flujo de narcóticos y neutralizar amenazas terroristas que utilizan rutas marítimas para sus actividades ilícitas.

Este nuevo ataque por parte de las fuerzas armadas estadounidenses se da bajo un contexto en el que Donald Trump ha asegurado en repetidas ocasiones que iniciará operativos en tierra en Venezuela, justificado en erradicar las operaciones de narcotráfico.

Apenas la semana pasada, el mandatario estadounidense aseguró que su similar de Colombia, Gustavo Petro, era el "siguiente", en referencia a la estrategia de presión que realiza contra Nicolás Maduro.

El despliegue militar de Estados Unidos en aguas internacionales ha dejado más de 26 embarcaciones destruidas y unos 90 asesinados.

Comentarios