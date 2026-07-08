EUA lanza nuevos bombardeos contra Irán tras fin de tregua

Fuerzas estadounidenses lanzaron nuevos bombardeos este miércoles contra objetivos iraníes en la costa sur del país y en la isla de Jarg

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Apenas un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminada la tregua entre ambos países, fuerzas militares de Washington lanzaron una nueva ofensiva contra territorio iraní, reavivando una crisis que amenaza con extenderse por toda la región del Golfo Pérsico.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó este miércoles la ejecución de ataques militares dirigidos contra objetivos ubicados en la costa sur iraní y en la isla de Jarg, una zona estratégica para las operaciones energéticas y marítimas de Teherán.

Washington justifica la ofensiva

Según informó el CENTCOM, la operación fue una respuesta a recientes acciones iraníes contra embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mando militar estadounidense responsabilizó a Irán por lo que calificó como agresiones injustificadas contra buques mercantes y tripulaciones civiles que navegaban por aguas internacionales.

Washington sostiene que los ataques buscan reducir la capacidad militar iraní para amenazar la navegación y la seguridad en la zona.

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At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026

Reportan bajas en territorio iraní

De acuerdo con los primeros reportes, los bombardeos estadounidenses dejaron al menos ocho militares iraníes muertos, además de un integrante de la Guardia Revolucionaria.

Las autoridades iraníes no han informado hasta el momento sobre daños adicionales ni han precisado el alcance total de la ofensiva.

Cabe señalar que el ataque se produce en un contexto de creciente tensión en el Golfo, donde el estrecho de Ormuz continúa siendo un punto estratégico para el comercio energético mundial.

Durante una intervención en el marco de actividades relacionadas con la OTAN, Donald Trump dejó clara su posición respecto a Irán y descartó cualquier posibilidad inmediata de negociación.

"Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos", declaró el mandatario estadounidense, quien además lanzó duras críticas contra el liderazgo iraní y reiteró sus preocupaciones sobre un eventual desarrollo nuclear por parte de Teherán.

Las declaraciones marcaron un giro definitivo respecto al acuerdo de alto el fuego permanente alcanzado entre ambas naciones el pasado 17 de junio.

Por su parte, el gobierno iraní denunció que los bombardeos representan una violación directa y evidente del acuerdo de alto el fuego firmado hace apenas unas semanas.

Además, las autoridades iraníes calificaron la ofensiva como una acción injustificada y advirtieron sobre las consecuencias que podría tener para la estabilidad regional.

La Guardia Revolucionaria responde

Horas después de los ataques estadounidenses, la Guardia Revolucionaria aseguró haber lanzado una ofensiva contra instalaciones militares de Estados Unidos en distintos países del Golfo Pérsico.

Según información difundida por la agencia estatal IRNA, las fuerzas iraníes ejecutaron 85 ataques utilizando misiles y drones contra bases estadounidenses desplegadas en la región.

Hasta ahora, Washington no ha informado oficialmente sobre posibles daños o víctimas derivadas de esas acciones.