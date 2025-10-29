Cerrar X
Internacional

EUA realiza otro ataque a bote presuntamente narco en el Pacífico

Pete Hegseth informó que murieron cuatro personas a bordo; el gobierno asegura que transportaban drogas, mientras críticos cuestionan la falta de pruebas

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el miércoles que el ejército estadounidense llevó a cabo otro ataque contra un bote que navegaba en el océano Pacífico y que, según él, transportaba drogas, y que mató a las cuatro personas que iban a bordo de la embarcación.

Hegseth, quien ha estado viajando por Japón y Malasia, manifestó en redes sociales que los servicios de inteligencia determinaron que la embarcación transitaba "por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos". Afirmó que el ataque se realizó en aguas internacionales.

Un vídeo publicado por Hegseth muestra un bote explotando en llamas.

Es el 14to ataque militar de Estados Unidos contra lanchas en aguas de Sudamérica desde que comenzó su campaña a principios de septiembre, durante la cual ha matado a por lo menos 61 personas.

De manera paralela, el ejército de Estados Unidos ha estado acumulando un contingente inusualmente grande de buques de guerra y aeronaves en la región.

Su presencia ha alimentado la especulación de que los movimientos tienen como fin derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos ha acusado de narcoterrorismo.

Los ataques han ocurrido sin ninguna investigación legal ni una declaración de guerra tradicional del Congreso, y algunos legisladores han planteado preguntas sobre la falta de pruebas contundentes para justificar las muertes.

El presidente Donald Trump alega que los ataques militares contra los botes son necesarios para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Ha afirmado que Estados Unidos está involucrado en un "conflicto armado" con cárteles narcotraficantes, que es la autoridad legal utilizada por el gobierno de Bush cuando declaró la guerra al terrorismo después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

El gobierno de Trump no ha demostrado evidencia que sustenta su acusación sobre los botes a los que ha atacado, su conexión con bandas narcotraficantes, ni la identidad de las personas muertas en los ataques.


