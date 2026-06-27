Llegan a Venezuela maquinaria pesada y rescatistas de EUA

El gobierno de Delcy Rodríguez informó que al menos 22 maquinarias especializadas arribaron a ese estado para avanzar con la recolección de escombros

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En medio de la angustia por encontrar a sus familiares debajo de edificaciones desplomadas, vecinos de La Guaira impidieron el avance de una retroexcavadora y retuvieron al conductor mientras le exigían que continúe ayudándolos.

En tanto, el gobierno informó que al menos 22 maquinarias especializadas arribaron a ese estado para avanzar con la recolección de escombros.

Tractores, camiones y grúas eran transportados en enormes plataformas que llegaron en caravana, según imágenes del Ministerio de Comunicación e Información difundidas en sus redes sociales.

Esta madrugada seguimos movilizando maquinaria para atender a los afectados y salvar vidas. Todos los equipos de emergencia permanecen desplegados para brindar asistencia a quienes más lo necesitan. pic.twitter.com/uc58Pzkt0n — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 27, 2026

Se suman más rescatistas de EUA; aeropuerto ya operativo

Altos funcionarios de la administración de Donald Trump informaron que Estados Unidos ya ha desplegado dos equipos de búsqueda y rescate de 80 personas cada uno que buscan sobrevivientes en la zona del desastre. Se espera la llegada de otros dos equipos del mismo tamaño más tarde el sábado.

Uno de los funcionarios indicó que los equipos estadounidenses también han trabajado en la reparación del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que da servicio a la capital de Venezuela.

Añadió que una pista de aterrizaje ya está operativa y que el ejército estadounidense ayudaría a coordinar los vuelos para trasladar a los rescatistas, hospitales móviles y suministros.

Delcy Rodríguez: son “horas vitales”; 14.000 efectivos patrullan La Guaira

En un informe junto a su equipo de trabajo en La Guaira difundido en la madrugada del sábado por la televisión estatal, la presidenta encargada Delcy Rodríguez dijo que “estas primeras 72 horas son vitales para salvar vidas” por lo que se ha restringido el acceso a ese estado.

"Más de 14.000 funcionarios, tanto militares como policiales... están haciendo patrullaje permanente para garantizar la tranquilidad que se necesita para las labores” de rescate.

Agregó que “ya se alcanzó una recuperación del 60%” del servicio eléctrico en el estado.