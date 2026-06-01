EUA reducirá embajadas en África que procesan visas para viajeros

El Gobierno de Estados Unidos reducirá de manera significativa el número de embajadas y consulados en África autorizados para procesar solicitudes de visa, una medida que forma parte de la estrategia migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump para endurecer los controles de ingreso al país.

De acuerdo con información obtenida por la agencia Associated Press (AP), las casi 50 representaciones diplomáticas estadounidenses que actualmente realizan trámites de visas para ciudadanos africanos quedarán reducidas a únicamente 20 centros regionales especializados.

La reestructuración podría entrar en vigor durante junio, aunque hasta el momento no se ha establecido una fecha definitiva para su implementación.

Según funcionarios estadounidenses citados por AP, la medida responde al objetivo del Gobierno de limitar tanto las visas de inmigrante como las de no inmigrante.

La administración Trump ha sostenido que busca frenar los casos en los que personas ingresan a Estados Unidos con permisos temporales y posteriormente permanecen en el país más allá del periodo autorizado.

El plan también coincide con una reducción de personal en embajadas y consulados estadounidenses alrededor del mundo, dentro de un esfuerzo más amplio para reorganizar las operaciones diplomáticas.

Fuentes consultadas indicaron que jefes consulares y funcionarios diplomáticos fueron informados sobre la decisión durante una videoconferencia realizada la semana pasada.

Solo 20 sedes podrán procesar visas

La nueva directriz, aprobada por el secretario de Estado, Marco Rubio, establece que únicamente 20 representaciones diplomáticas en África podrán continuar realizando de manera integral el procesamiento de visas.

Los centros autorizados serán:

Abiyán, Costa de Marfil Accra, Ghana Adís Abeba, Etiopía Ciudad del Cabo, Sudáfrica Dakar, Senegal Dar es Salaam, Tanzania Yibuti, Yibuti Johannesburgo, Sudáfrica Kampala, Uganda Kigali, Ruanda Kinshasa, República Democrática del Congo Lagos, Nigeria Lomé, Togo Luanda, Angola Malabo, Guinea Ecuatorial Monrovia, Liberia Nairobi, Kenia Port Louis, Mauricio Praia, Cabo Verde Yaundé, Camerún

Estas oficinas concentrarán toda la atención relacionada con solicitudes de visas para ciudadanos africanos.

Solicitantes deberán viajar a otros países

Uno de los principales efectos de la medida será que los ciudadanos de países que no formen parte de estos centros regionales deberán trasladarse a otra nación para realizar sus trámites migratorios.

La situación podría generar costos adicionales, mayores tiempos de espera y dificultades logísticas para miles de personas que buscan obtener una visa para ingresar a Estados Unidos.

Especialistas advierten que el impacto será especialmente significativo en regiones donde las conexiones aéreas y terrestres son limitadas.

Consulados seguirán abiertos, pero con funciones limitadas

Aunque las oficinas diplomáticas ubicadas fuera de los 20 centros autorizados permanecerán abiertas, sus funciones serán restringidas.

De acuerdo con el memorando interno citado por AP, estas sedes continuarán ofreciendo servicios como:

Renovación de pasaportes para ciudadanos estadounidenses.

Atención de emergencias consulares.

Trámites relacionados con casos de interés nacional.

Procesamiento de visas diplomáticas.

Sin embargo, ya no podrán atender solicitudes ordinarias de visas para viajeros extranjeros.

Aunque el Departamento de Estado no detalló específicamente los motivos de la reestructuración en el memorando interno, señaló que realiza evaluaciones permanentes de sus operaciones internacionales para garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos.

La dependencia sostuvo que busca mantener un sistema de visas con altos estándares de seguridad y verificación, alineado con los intereses nacionales de Estados Unidos.

“Estamos constantemente evaluando nuestras operaciones en el extranjero para invertir los recursos de los contribuyentes de la manera más eficiente y eficaz posible”, indicó la institución.

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