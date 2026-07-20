Trump garantiza que Netanyahu no será arrestado en EUA

Donald Trump aseguró que Benjamín Netanyahu no será detenido en Estados Unidos si viaja a la ONU, pese a la orden de arresto emitida por la CPI

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no será arrestado mientras permanezca en territorio estadounidense, incluso si asiste a la Asamblea General de las Naciones Unidas prevista para septiembre en Nueva York.

En una publicación en Truth Social, Trump aseguró que "bajo ningún concepto ni circunstancia" se permitirá la detención del mandatario israelí y reiteró su respaldo a uno de los principales aliados de Washington en Medio Oriente.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se producen después de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, revelara que analiza con el departamento jurídico de la ciudad si existe la facultad legal para ejecutar la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra Netanyahu.

Mamdani sostuvo que el primer ministro israelí enfrenta acusaciones por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva militar en Gaza, motivo por el cual consideró que la orden internacional debe ser atendida.

Netanyahu minimiza la amenaza

El jefe del gobierno israelí respondió que no le preocupa la postura del alcalde neoyorquino y lo acusó de respaldar a Hamás. Además, afirmó que las declaraciones buscan desviar la atención de la gestión del funcionario.

Por su parte, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, confirmó que Netanyahu tiene previsto participar en la Asamblea General y defender la posición de su país ante la comunidad internacional.

La Corte Penal Internacional emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto en Gaza.

La posible visita del mandatario israelí a Nueva York ha reavivado el debate sobre el alcance de esa orden y las obligaciones de los distintos gobiernos frente a las decisiones del tribunal internacional.