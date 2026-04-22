EUA repatria a menor desde Cuba en caso de custodia

El gobierno del presidente Donald Trump ordenó el envío de un avión oficial a Cuba para repatriar a un menor de 10 años involucrado en una compleja disputa de custodia, informaron autoridades estadounidenses.

El caso gira en torno a Rose Inessa-Ethington, acusada de trasladar al menor sin autorización de la madre biológica, lo que derivó en cargos por secuestro internacional de menores.

Traslado internacional y detenciones

Según documentos judiciales, la mujer y su pareja, Blue Inessa-Ethington, viajaron inicialmente a Canadá y posteriormente se desplazaron vía México hasta llegar a La Habana el pasado 1 de abril.

Ambas fueron detenidas por autoridades cubanas tras una orden judicial emitida en Estados Unidos y posteriormente deportadas en un avión gubernamental. Ahora enfrentan cargos en tribunales federales.

El menor fue devuelto a su madre biológica, de acuerdo con la fiscal federal adjunta Melissa Holyoak.

El caso tomó relevancia luego de que familiares expresaran preocupación por un posible intento de someter al menor a una cirugía de afirmación de género, aunque las autoridades indicaron que no existe evidencia concreta de ese plan.

Además, en Cuba este tipo de procedimientos no está permitido para menores de edad.

El Buró Federal de Investigaciones, FBI, detalló que antes del viaje se realizaron movimientos financieros y se encontraron notas relacionadas con atención médica de afirmación de género.

Búsqueda y proceso judicial

La desaparición fue reportada el 3 de abril en Utah, cuando el menor no fue entregado a su madre conforme al acuerdo de custodia.

Posteriormente, un juez estatal ordenó su restitución el 13 de abril y, días después, se emitieron órdenes de arresto contra las adultas implicadas.

El caso ocurre en medio de un contexto político en el que la administración de Trump ha impulsado restricciones al acceso de menores a tratamientos de afirmación de género, generando tensiones con organizaciones médicas y defensores de derechos civiles.

Especialistas señalan que este tipo de intervenciones quirúrgicas son poco comunes en menores en Estados Unidos, mientras que en países como Cuba solo están permitidas para adultos bajo estrictos protocolos.

El proceso judicial continúa, mientras el caso mantiene la atención pública por sus implicaciones legales, familiares y políticas.

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