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Internacional

Israel ante la ONU: 'alto al fuego con Líbano no es del 100%'

El embajador de Israel, Danny Danon sostuvo que el gobierno libanés no tiene control sobre Hezbolá, al que acusó de lanzar cohetes para sabotear la tregua

  • 23
  • Abril
    2026

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, afirmó que el alto al fuego con Líbano “no es del 100%”, en declaraciones a CNN.

Durante la entrevista, Danon sostuvo que el gobierno libanés no tiene control sobre Hezbolá, al que acusó de lanzar cohetes para sabotear la tregua.

“Cada vez que vemos una amenaza, actuamos”, señaló, al justificar las acciones militares de Israel pese al cese al fuego.

La extensión del armisticio fue anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras negociaciones realizadas este jueves en la Casa Blanca entre diplomáticos de ambos países.

El acuerdo prolonga la tregua declarada el pasado 16 de abril, luego de una reunión entre los embajadores Yechiel Leiter y Nada Hamadeh.

“¡La reunión fue un gran éxito! Estados Unidos colaborará con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbolá. El alto el fuego entre Israel y el Líbano se extenderá por tres semanas”, publicó Trump en la red Truth Social.

Posteriormente, en conferencia de prensa, el mandatario fue cuestionado sobre la posibilidad de un acuerdo de paz duradero, a lo que respondió que “existe una gran posibilidad”.

“Israel debe defenderse. Pero lo van a hacer con cuidado y quirúrgicamente”, añadió.

En las negociaciones no participa Hezbolá, aliado de Irán y responsable de ataques desde territorio libanés.

Por su parte, el gobierno libanés ha negado que Irán negocie en su nombre en los contactos que mantiene con Estados Unidos en Pakistán y ha apostado por continuar el diálogo directo con Israel, una vía que Hezbolá rechaza.


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