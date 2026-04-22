Urgen extender pruebas de plomo a toda la población

Ante la sospecha de que los niños encontrados con plomo en la sangre en los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) sean solo la “punta del iceberg” de un problema de salud pública mayor, diversos frentes llamaron a que estas se extiendan a la población abierta para conocer el grado de incidencia y tomar acciones que contrarresten el problema.

En tanto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) anunció que abrió un “expediente de queja” para darle seguimiento al caso y velar por que se garantice el derecho a la salud de los menores.

Por su parte, el senador de Morena, Waldo Fernández, indicó que escalará el caso a nivel nacional para que la federación y el estado armen dicha estrategia y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, dijo que su gobierno está dispuesto a participar con otras autoridades para analizar y atender esta problemática de fondo.

En cuanto a las pruebas a la población abierta, Guadalupe Rodríguez, directora de los Cendis, dijo que esa acción debe ser encabezada por la Secretaría de Salud, acompañada por la Secretaría de Medio Ambiente del estado,

“Nosotros vemos que pues si se detectó en este en los Cendi que están en diferentes ubicaciones del área metropolitana, pues conviene que se generalice o que se se haga una investigación más amplia para conocer si el plomo es un problema que padezca la población. “Ellos tienen que valorar la conveniencia de extender y hacer más amplio el estudio porque nosotros lo hicimos por una razón concreta: conocer, porqué había problemas de salud prevalente, por qué había niños con más presencia de autismo y eso nos llevó a ir por esta línea de investigación, pero ya con los datos que estamos nosotros obteniendo en el estudio, pues creo que la Secretaría es quien tiene que determinar el qué hacer”, indicó.

Rodríguez indicó que es primordial el liderazgo de Salud estatal porque en el caso del estudio que ellos realizaron, tuvieron que comprar el equipamiento necesario que costó $200,000 pesos ya que los laboratorios estatales se resistieron a aplicar la prueba.

Martínez detalló que el aparato se llama “Care 2” el cual está avalado por Cofepris y la FDA y el cual fue operado por los expertos del Tec Salud quienes a su vez fueron acompañados personal de Salud estatal.

La también diputada del PT fue quien afirmó que sería conveniente extender las pruebas para luego poder determinar si la presencia del metal ocasiona otros problemas.

En el caso de las pruebas que se aplicarán a los 5,300 niños de sus 13 planteles, indicó que ya no serán con el equipo que ellos compraron sino en sus centros de salud donde aplican la prueba Evaluación de Desarrollo Infantil (EDI)

“Ahora la Secretaría de Salud, lo hará en el EDI, ya evidentemente pues ya tiene todo el aval, también de ellos, ya ellos acompañaron este estudio, pero ahora lo van a hacer directamente ellos, el EDI tiene el propósito de evaluar el desarrollo del niño. “Entonces, tengo entendido que es una evaluación integral que la va a hacer a través del departamento de neurociencias o neurodesarrollo de la Secretaría de Salud, ellos estuvieron presentes aquí, ellos ofrecieron ese estudio el día de la junta”, indicó.

El pasado lunes, El Horizonte publicó que en zonas mayoritariamente industriales de la urbe regia, un estudio realizado por los Cendis, Secretaría de Salud y Tec Salud, entre niños de la primera institución, detectó que tres de cada 10 tiene algún grado de plomo en la sangre.

El estudio realizado entre marzo y abril del año pasado entre 1,239 niños de la institución arrojó que 329 dieron positivo a plomo y de esos 84 se encuentran en nivel crítico pues registran 5 microgramos por decilitro de sangre cuando debiera ser cero, pero como límite de tolerancia es 3.5 microgramos.

Ayer, se dio a conocer que 50 empresas emiten plomo cerca de las escuelas de Nuevo León.

En el listado de empresas de la cual El Horizonte tiene copia, aparece en primer lugar la fabricante de juguetes Montoi (Mattel) con 62,204 kilos al año de plomo lanzados al mismo aire que, por su cercanía, respiraron algunos pequeños afectados.

Luego está la recicladora de baterías Rectmat con 8,295 kilogramos y la fabricante de componentes automotrices Forja de Monterrey (Questum) con 5,426 kilos al año.

Zinc Nacional está en séptimo lugar con 366 kilos de la dañina sustancia y de la acerera Ternium se reportan 64 kilogramos.

ABRE CEDH EXPEDIENTE

Al llamado federal también se sumó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que por los hallazgos del estudio abrió un expediente de oficio que será remitido a su homologo a nivel nacional incluyendo una petición particular de promover una evaluación a las industrias cercanas a los casos.

Señaló que le dará vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que también intervenga, según el organismo que en el estado encabeza Susana Méndez Arellano.

“Al darse a conocer que se activaron los mecanismos institucionales correspondientes para la atención, seguimiento y documentación de los 83 casos de alumnado que presentó altas concentraciones de plomo, priorizando en todo momento la protección de la salud de los estudiantes, la CEDHNL abrió un expediente de queja, ante posibles afectaciones a la salud de infantes y personal que labora en los Centros de Desarrollo Infantil. “Toda persona tiene el derecho a la salud y al medio ambiente sano, y reiteró la importancia de que las autoridades competentes, en sus distintos órdenes, actúen de manera coordinada para garantizar condiciones seguras en los entornos escolares, incluyendo la evaluación de factores de riesgo externos, como la cercanía de instalaciones industriales”, indicó.

LO LLEVARÁ AL SENADO

En ese sentido, el senador de Morena, Waldo Fernández, aseguró que elevará el tema hasta instancias Federales desde el Congreso de la Unión.

Particularmente la intención es que las instancias responsables de inspeccionar a los grandes emisores de plomo tomen acciones contundentes.

“La federación necesita, a través de la Profepa y Semarnat, saber los agentes y si hay uno en especifico que se tomen las medidas reparatorias de inmediato en contra del responsable” “Yo a través del Senado de la República haría un llamado, solo esperaré a que me compartan el estudio para saber a quien se va a dirigir”, adelantó.

Y ADRIÁN OFRECE COLABORAR

En tanto, el alcalde de Monterrey Adrián de la Garza, informó que pondrá a disposición al área de Salud municipal para lo que requieran los menores afectados en el territorio regio.

“Ya pedimos que se empezara a ver ese tema para que, aunque no sea un área de jurisdicción municipal, nos pongamos a disposición y cooperar para ver cómo resolvemos esta situación”, detalló.





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