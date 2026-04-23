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Internacional

Soldado de EUA acusado por apuestas sobre captura de Maduro

El militar usó datos clasificados sobre la captura de Maduro para apostar en Polymarket, donde obtuvo más de $400,000 dolares, ahora enfrenta cargos federales

  • 23
  • Abril
    2026

Un soldado de Estados Unidos fue acusado de utilizar información confidencial para obtener más de $400,000 dólares en apuestas en línea relacionadas con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

El militar, identificado como Gannon Ken Van Dyke, participó en la planeación y ejecución de la operación realizada en enero de 2026 y habría aprovechado su acceso a datos clasificados para apostar en la plataforma Polymarket.

Uso de información clasificada para apostar

De acuerdo con fiscales federales en Nueva York, Van Dyke formó parte del operativo desde diciembre de 2025, firmando acuerdos de confidencialidad que le prohibían divulgar información sensible.

No obstante, creó una cuenta en Polymarket y realizó al menos 13 apuestas sobre eventos directamente vinculados con la operación, como la posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela o la salida de Maduro del poder antes de finales de enero.

Gracias a esta información privilegiada, el soldado habría transformado decenas de miles de dólares en ganancias superiores a los $400,000 dólares.

Cargos federales y posible condena

Las autoridades presentaron múltiples cargos en su contra, entre ellos:

  • Uso ilegal de información confidencial
  • Robo de información gubernamental
  • Fraude electrónico y comercial
  • Transacciones monetarias ilícitas

De ser declarado culpable, podría enfrentar décadas en prisión, ya que se trata de un caso considerado como una grave violación a la seguridad nacional.

Intentó ocultar las ganancias

Según la investigación, tras concretar las apuestas, Van Dyke habría intentado ocultar el origen del dinero, transfiriendo los recursos a cuentas en criptomonedas en el extranjero y solicitando la eliminación de su cuenta en la plataforma.

Las autoridades detectaron movimientos sospechosos, lo que derivó en la apertura del caso y su posterior acusación formal.

Advertencia de las autoridades

El caso ha sido señalado como un precedente en el uso indebido de información clasificada dentro de los llamados mercados predictivos, plataformas donde se apuesta sobre eventos futuros.

Funcionarios federales advirtieron que ningún servidor público está por encima de la ley y que el uso de información sensible para beneficio personal será perseguido con rigor.

Además, el caso ha encendido alertas sobre los riesgos de estas plataformas, que podrían ser vulnerables a prácticas similares si no se fortalecen los mecanismos de supervisión.


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