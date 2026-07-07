EUA revoca licencia para vender petróleo a Irán tras ataques

Esta nueva versión mantiene el proceso de transición tras la retirada de esa autorización, aunque el Tesoro no detalló los cambios específicos

Estados Unidos revocó este martes la autorización que permitía determinadas operaciones relacionadas con la venta de petróleo tras una serie de ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

Esta medida se dio después de que Washington la presentó como una respuesta a las acciones de Irán en esa estratégica vía marítima.

"Irán solo obtendrá beneficios si muestra un buen comportamiento", explicó un funcionario.

Estas exenciones fueron emitidas el 21 de junio como parte de una autorización temporal que permitía determinadas operaciones con petróleo crudo, productos petroquímicos y derivados de origen iraní pese al régimen de sanciones de Estados Unidos.

Por ello, el Departamento del Tesoro anunció la revocación de la Licencia General X relacionada con Teherán y su sustitución por la Licencia General X1, que regula el cierre ordenado de las operaciones autorizadas previamente para la producción, entrega y venta de petróleo crudo, productos petroquímicos y derivados de origen iraní.

Esta nueva versión mantiene el proceso de transición tras la retirada de esa autorización, aunque el Tesoro no detalló los cambios específicos introducidos en el nuevo documento.

La cancelación de la autorización, que estaba vigente desde la firma del memorando de entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán el 17 de junio.

Previamente, Irán advirtió que las negociaciones para un acuerdo definitivo con Estados Unidos no comenzarán mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.