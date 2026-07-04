EUA e Irán preparan nueva ronda de negociaciones en Pakistán

Estados Unidos e Irán sostendrán una nueva ronda de negociaciones el próximo 11 de julio en Pakistán, según un reporte de Al Arabiya

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Estados Unidos e Irán volverán a la mesa de diálogo el próximo 11 de julio en Pakistán, de acuerdo con un reporte del canal Al Arabiya, que cita fuentes cercanas a las negociaciones.

Aunque ninguno de los gobiernos involucrados ha confirmado oficialmente el encuentro, la reunión daría continuidad al proceso diplomático iniciado en junio con la mediación de Pakistán y Qatar.

La nueva ronda de conversaciones buscará avanzar en algunos de los temas que durante años han marcado la relación entre Washington y Teherán, entre ellos las sanciones económicas, los activos iraníes congelados y el programa nuclear.

Tres temas dominan la agenda

Según la información difundida por Al Arabiya, las delegaciones centrarán las conversaciones en tres asuntos principales: las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán, la liberación de activos iraníes que permanecen congelados y el futuro del programa nuclear de Teherán.

Estos puntos forman parte de las negociaciones abiertas desde junio y continúan siendo los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo de mayor alcance entre ambos países.

Qatar y Pakistán mantienen la mediación

Las conversaciones continúan bajo la mediación de Pakistán y Qatar, cuyos representantes han sostenido reuniones por separado con funcionarios estadounidenses e iraníes.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, informó recientemente que ambas partes registraron avances positivos durante los encuentros más recientes y acordaron mantener abiertos los canales de diálogo mediante nuevas reuniones en el corto plazo.

El diálogo comenzó en junio

El actual proceso diplomático se fortaleció el 18 de junio con la firma de un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, cuyo objetivo es reducir las tensiones en distintos frentes de Medio Oriente, incluido Líbano.

Días después, el 22 de junio, representantes de ambos países participaron en negociaciones técnicas celebradas en Suiza, luego de consultas políticas de alto nivel impulsadas por los mediadores.

Desde entonces, las conversaciones han abordado asuntos políticos, económicos y de seguridad regional con la intención de construir acuerdos graduales.

El reporte de Al Arabiya también señala que el Gobierno iraní todavía no decide quién encabezará su delegación en la próxima reunión.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el medio, esa definición será tomada una vez concluyan las ceremonias relacionadas con el funeral del fallecido líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei.