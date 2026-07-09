Israel alerta a EUA sobre supuesto plan iraní contra Trump

Inteligencia de Israel compartió un presunto complot para asesinar a Donald Trump, aunque ni Washington ni Teherán han confirmado los detalles

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Israel entregó a Estados Unidos información de inteligencia que apunta a un supuesto nuevo plan desarrollado por Irán para asesinar al presidente estadounidense, Donald Trump, de acuerdo con un reporte publicado este jueves por The Wall Street Journal.

Según el diario, que citó a personas familiarizadas con el asunto, las autoridades israelíes transmitieron la información a Washington, aunque no se dieron a conocer detalles sobre el presunto complot ni sobre las personas involucradas.

La advertencia surge en medio del incremento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, tras los recientes enfrentamientos militares y el intercambio de amenazas entre ambos países.

Durante su participación el miércoles en la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, Trump reconoció que continúa siendo un objetivo de posibles ataques iraníes y aseguró que existen personas en Irán interesadas en atentar contra su vida.

El mandatario relacionó esas amenazas con la operación militar que ordenó en 2020 para eliminar al general iraní Qasem Soleimani, quien murió en un ataque con dron estadounidense en Bagdad.

La nueva información de inteligencia se conoce mientras ambos países atraviesan uno de los periodos de mayor tensión de los últimos años, luego de que Estados Unidos lanzara nuevos ataques contra objetivos iraníes tras acusar a Teherán de amenazar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz.

Irán respondió posteriormente con ataques contra instalaciones estadounidenses en la región, mientras que Trump dio por terminada la tregua alcanzada semanas atrás mediante un marco de entendimiento de paz.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Gobierno iraní han confirmado públicamente la existencia del supuesto plan de asesinato revelado por la inteligencia israelí.