Europa alcanza 10 mil muertes por intensa ola de calor

Tan solo en Inglaterra, más de 2,700 personas perdieron la vida en Inglaterra y Gales como consecuencia de estas altas temperaturas

Los países europeos superaron las 10 mil muertes derivadas de la ola de calor sin precedentes que azotó el oeste del continente a finales de junio.

De acuerdo con los datos oficiales emitidos por EuroMOMO, más de 9 mil de los decesos corresponden a adultos mayores, cuya edad oscila entre los 65 años.

Estas olas de calor rompieron récords de la temperatura en varios países como Bélgica, Reino Unido, Francia y España.

Por ejemplo, en España, la agencia meteorológica nacional emitió diversas alertas por temperaturas de hasta 44 °C en el sur de Andalucía, así como avisos de que los termómetros alcanzarían los 40 °C en las regiones de Cantabria y el País Vasco, en la costa norte, las cuales normalmente registran temperaturas más frescas.

Inglaterra y Gales acumulan 2,700 defunciones por altas temperaturas

Tan solo en Inglaterra, más de 2,700 personas perdieron la vida en Inglaterra y Gales como consecuencia de estas altas temperaturas.

Estudios afirman que alrededor de 550 personas murieron a causa del calor entre finales del mes de mayo, y que, casi 2,200 fallecieron, lo hicieron los últimos días del mes de junio, lo que provocó diversos debates por la falta de preparación de las administraciones para mitigar estas temperaturas.

Reino Unido y la mayor parte de Europa sufrieron dos olas de calor sin precedentes en mayo y junio, con récords mensuales de entre 31 °C y 35 °C aproximadamente.